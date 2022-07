Jamamoto: Red Bull má oproti Ferrari stále výhodu

Max Verstappen při minulém podniku v Rakousku vyhrál sprint, v nedělním hlavním závodě ale rychlostně nestačil na Charlese Leclerca z Ferrari, který vyhrál poprvé od dubnového závodu v Austrálii.

Verstappen podla Jamamota přesto na Red Bull Ringu předvedl dobrý výkon.

„Byl to dobrý závod, ale když se ohlédnu zpět, bylo to obtížné. My na začátku udělali to nejlepší, pneumatiky ale byly v horším a horším stavu. Myslím, že Leclerc byl rychlejší než kdokoliv jiný. Max nicméně odvedl skvělou práci, když udržel druhé místo a zajel nejrychlejší kolo,“ řekl Jamamoto pro as-web.

„Myslel jsem si, že ke konci závodu to bude zajímavější (Leclerc měl problém s plynovým pedálem, pozn. redakce), ale Ferrari bylo rychlejší. Myslím ale, že i Red Bull do toho dal všechno. Vyhráli jsme sprint a (v závodě) skončili druzí. Z pohledu bodů jsme příliš neztratili.“

Hořkou příchuť Leclercovu vítězství ale dává odstoupení jeho týmového kolegy Carlose Sainze, který musel kvůli problému s motorem odstoupit v poslední třetině závodu.

I proto si Jamamoto myslí, že Red Bull Powertrains, jehož pohonné jednotky stále vyvíjí Honda, ačkoliv se japonská automobilka v roce 2021 stáhla z F1, je na tom v porovnání s Ferrari stále lépe.

„Je pravda, že Ferrari bylo silné, ale podívejte se na Sainzův motor. Myslím, že HRC (Honda Racing Corporation) a Red Bull Powertrains jsou lepší z hlediska celkového výkonu včetně spolehlivosti.“