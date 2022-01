Jamamoto opouští Hondu a bude pracovat pro Red Bull

Jamamoto byl v podstatě šéfem Hondy ve F1. Nyní ale japonského výrobce opouští, aby založil poradenskou společnost, která bude spolupracovat s Red Bullem.

„Založili jsme novou společnost,“ řekl japonskému vydání Motorsport.com. „Chceme udělat něco, co udělá lidi šťastnými, a pokud vyhrajeme ve F1, pak z toho budou mít fanoušci radost.“

„Podepsali jsme smlouvu se společností Red Bull Powertrains. Společnost mě má, na žádost Christiana Hornera a Helmuta Marka z Red Bullu, abych je podpořil.“

„Je to smlouva mezi společnostmi, takže je těžké mluvit o detailech, ale jako jeden z členů Red Bull Powertrains se pustím do práce, která jim pomůže.“

„Pokud chtějí například porozumět japonské kultuře a kultuře Hondy a mít s Hondou bližší a lepší vztah, můžeme to podpořit. V podstatě je to most mezi Red Bullem a Japonskem.“

Red Bull si bude pohonné jednotky do konce roku 2025 vyrábět sám, ale na začátku bude mít ještě podporu Hondy.

„Rozhodl jsem se tak v březnu loňského roku. V roce 2016 jsem byl jmenován ředitelem motorsportu a mým cílem bylo nejprve vyhrát šampionát SUPER GT. To se mi podařilo v roce 2018 (s Naokim Jamamotem a Jensonem Buttonem, pozn. redakce).

„Další tři roky jsem se věnoval F1. Od začátku jsem si myslel, že tato práce je vyvrcholením mého života u Hondy a myslel jsem si, že zúročím vše, co jsem tam zažil.“

„Přemýšlel jsem, zda můžeme s Red Bullem vyhrát v prvním roce a pak svést dobrý mistrovský souboj s Mercedesem ve druhém roce. Ale tak tomu nebylo. Ve třetím roce se nám však díky Verstappenovým jezdeckým schopnostem a silnému týmu Red Bull podařilo šampionát vyhrát.“