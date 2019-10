Jamamoto je rád, že při debutu ve voze F1 neboural

Naoki Jamamoto, který jinak závodí v super formuli, kde bojuje o titul, usedl poprvé za volant vozu formule 1. S ohledem na minimum zkušeností (jezdil jen na simulátoru) mu to šlo poměrně dobře.

„Trénink jsem strávil zvykáním si na auto,“ řekl Jamamoto. „Výkon je úžasný! Byl jsem velmi překvapený, nikdy jsem necítil takový výkon. Tohle byl největší rozdíl mezi super formulí a formulí 1.“

„Naučil jsem se pár věcí o autě a vyvážení a týmu jsem se snažil poskytnout co největší zpětnou vazbu. Je to moje domácí grand prix a do Suzuky přichází spousta fanoušků a to i v pátek na první trénink. Byl jsem opravdu překvapený a chtěl bych poděkovat všem fanouškům Hondy a Toro Rosso.“

„Určitě jsem chtěl mít lepší výsledek než 17. místo, ale nejdůležitější věc je, že jsem neboural a poskytl jsem inženýrům dobré informace. Přeji týmu tento víkend skvělý výsledek, zejména Pierrovi, když mi dal své auto – jsem mu vděčný.“

Jamamota chválil také závodní šéfinženýr Jonathan Eddolls. „Bylo skvělé přivítat Naokiho v týmu a dát mu příležitost řídit STR14 v prvním tréninku. Atmosféra kolem boxů a garáže vytvořená Naokim, který v Suzuce řídil STR Honda, byla fantastická. Jezdil s Pierrovým autem a pro tým odvedl solidní práci.“

Eddolls zmínil Jamamotovo zlepšení při přechodu na měkké pneumatiky, díky kterému stanovil nejrychlejší čas. Na Kvjata ztratil desetinu, ale ten zajel nejrychlejší čas na střední směsi.

„Tento okruh evidentně dobře zná, ale i tak to bylo působivý první trénink při jeho první jízdě v autě F1!“

