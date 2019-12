Jamamoto by se mohl znovu svézt ve voze F1. Honda hledá mladé talenty

Naoki Jamamoto byl z jízdy ve F1 před domácími fanoušky nadšený. Existuje reálná šance, že si to zopakuje. Pravděpodobně by se tak stalo opět v některém pátečním tréninku. Sezónní testy se příští rok konat nebudou.

„Potvrzujeme, že o něm jednáme s Red Bullem a Helmutem Markem,“ řekl šéf Hondy ve F1 Masaši Jamamoto.

„Máme docela dobrou nabídku, ale nejedná se pouze o rozhodnutí Hondy nebo o rozhodnutí týmu. Musíme samozřejmě také mluvit s Naokim. Účastní se různých sérií.“

Honda hledá nové talenty

Jamamoto má už před 30 a Red Bull řekl, že rozhodně není kandidátem na sedačku ve F1.

Samotná Honda se netají tím, že by ráda dostala do F1 svého jezdce. Juniorský program Red Bullu v poslední době neplodí zrovna příliš mnoho jezdců, takže Helmut Marko by mohl jednu sedačku v týmu uvolnit Hondě. Problém je, že ani Honda nemá moc kde brát.

Ve F2 jezdí Nobuharu Macušita, ale je tam už dlouho a příliš se mu nedaří. Jistou naději by mohla Honda vkládat do Jukiho Cunody, který letos vyhrál závod F3 v Monze a skončil celkově devátý. Má ale teprve 19 a poměrně málo zkušeností.

„Samozřejmě je nutná jezdecká dovednost nebo rychlost, ale nejde jen o to,“ řekl Masaši Jamamoto pro Motorsport.com.

„Pokud se podíváte na Jensona Buttona, je rychlý, ale je to také o jeho osobnosti, způsobu, jakým reaguje na fanoušky a média, vztahu s týmem, jednání s lidmi. Tyto aspekty jsou opravdu důležité.“

Foto: Getty Images / Peter Fox