Jako ze střední na vysokou. Cunoda se musí vyrovnat také s odlišným přístupem týmu

V Japonsku při svém debutu u Red Bullu chtěl Cunoda cílit na stupně vítězů. Celý sen o skvělé premiéře ale zhatila už kvalifikace, ve které obsadil 15. místo.

Jak se mu povede v Bahrajnu? Cunoda po pátku řekl, že je optimistický, pokud jde o práci, kterou s týmem dělá, ale příliš nepočítá s tím, že by se dostal do třetí části kvalifikace. Na rozdíl od Suzuky se ale v Bahrajnu dá předjíždět, takže i ze startovní pozice mimo první desítku by mohl útočit na body.

Ve druhém tréninku skončil Cunoda až 18. a mimo jiné řekl, že „také došlo k mnoha nedorozuměním mezi naší stranou garáže, například v rádiu.“

Liam Lawson se zúčastnil předsezónních testů, kde ale odjel druhý nejmenší počet kol ze všech jezdců. Cunodova příprava byla ještě skromnější. Vloni v Abú Dhabí testoval poprvé vůz Red Bullu. Do týmu přišel letos v průběhu sezóny a vůz si vyzkoušel jen na simulátoru.

Není tajemstvím a nikdo nepopírá, že RB21 není úplně snadné řídit. Cunoda si ale musí zvykat také na nový tým, jehož přístup je stejně odlišný, jako jsou odlišné oba vozy.

Je to jako přestup ze střední na vysokou. Noví vyučující, kredity, volba předmětů, hodiny v různých budovách a další věci, které jsou nové nebo úplně jiné.

Novinkou pro Cunodu je samozřejmě závodní inženýr. Není neobvyklé, že týmy mění závodní inženýry a to dokonce v průběhu sezóny. Téměř vždy jde ale o člověka, který už u týmu pracuje a dokonce je to někdo ze stejné strany garáže. Zná tedy jezdce a jezdec do značné míry zná jeho. Racing Bulls sice patří Red Bullu, ale oba týmy fungují nezávisle na sobě.

„Možná musíme s Woodym (Richard Wood, závodní inženýr) dnes večer někam vyrazit a více budovat vzájemné vztahy,“ řekl Cunoda, kterého cituje The Race, po pátečních trénincích.

„S novým inženýrem je to z hlediska komunikace hodně odlišné od toho, jak jsem to dělal u VCARB (Racing Bulls),“ vysvětluje Cunoda.

„I když jsem ve VCARB také přešel k novému inženýrovi, byl v týmu už pár měsíců předtím, takže věděl, jak komunikuji s inženýrem, kterého jsem měl předtím.“

Kromě komunikace s inženýrem je zde také odlišný přístup. Závod se jede v neděli, ale celý tým na něm pracuje už od čtvrtku, kdy jsou schůzky s inženýry, přes tréninky až po kvalifikaci. Ve Faenze Cunodu do značné míry vodili za ručičku. U Red Bull se ale jezdec bere jako součást celého procesu.

Tým přijímá zpětnou vazbu od jezdců a společně se pak snaží vymyslet, jak z víkendu dostat maximum možného. Velmi patrné je to v oblasti zahřívání pneumatik a jejich celkové přípravě před letmým kolem v kvalifikaci.

„Je to úplně jiný přístup,“ přiznal Cunoda. „Když to řeknu jednoduše, VCARB nám spíš říká, jak to máme dělat. U Red Bullu jde spíše o to, že si berou parametry z výjezdových kol, které absolvuji napříč závodními víkendy.“

„Nedá se říct, co je lepší. V několika věcech mám pocit, že u VCARB je to z hlediska přístupu týmu k jezdci jednodušší, ale Max má tento proces zažitý už devět let, takže to prostě umí.“

„Je to stejné jako u mě ve VCARB. Jen jsem o tom nemusel přemýšlet, ale teď už asi musím. Musím se ponořit do toho, jaký přístup bych měl zaujmout k zahřívání pneumatik. Je to neustálý proces, jak to můžeme jako tým udělat lépe, aby to bylo o něco jednodušší.“