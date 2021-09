Jako vjet do tobogánu. Jezdci jsou z Zandvoortu nadšení

Většina jezdců si okruh vyzkoušela na simulátoru, ale přiznávají, že jízda na skutečné trati je něco úplně jiného.

„Abych byl upřímný, líbilo se mi to,“ řekl Carlos Sainz. „Byl to úplně jiný pátek, učili jsme se novou trať, ale také jsme poznávali jiný druh zatáček, které jsme nikdy předtím nezažili. Učit se, jak je jezdit, experimentovat s jízdními stopami... prostě to byl jiný druh pocitu. Jiný druh pátku, což je v sezóně, která má 22 nebo 23 závodů, vždy příjemné.“

Někteří jezdci už na Zandvoortu závodili. V roce 2005 tam zavítala F3 Euro Series. Na startovním roštu byli Hamilton, který sérii v této sezóně ovládl, a také Vettel.

„Na trati toho příliš nezměnili, což je dobrá zpráva,“ řekl Vettel. „Myslím, že části, které změnili, tak změnili k lepšímu. S tím klopením je to hodně vzrušující. Ještě není úplně jasné, kterou stopu zvolit, ale zítra máme trochu více času.“ Podle Vettela by mělo být v kalendáři více podobných zatáček.

„V televizi vypadají všechna klopení menší,“ řekl Pierre Gasly. „Když sedíte v autě, ve skutečnosti je to vždy působivější. Zvláště třetí zatáčka je dost šílená, je to jako vklouznout do tobogánu, podobný pocit, ale s vozy F1 v takové rychlosti je to zcela unikátní. Po jízdní stránce je to neuvěřitelné. Opravdu si to užívám.“

Lando Norris jezdil na okruhu před čtyřmi lety. Podle něj to není vůbec snadné.

„Je to vždy složité, protože v simulátoru necítíte přetížení. Zejména v závěrečných zatáčkách sedm, osm, devět neustále zatáčíte doprava. Pro levou přední pneumatiku je to zátěž. Fyzicky to začnete dost cítit a je to extrémně rychlé.“

„Na simulátoru ten pocit nemáte, takže když přijedete sem, opravdu to pocítíte. V prvních kolech je to trochu šok, ale jakmile se do toho dostanete, je to prostě super pocit.“