Jako ve své době Schumacher, přirovnal Wolff přístup Hamiltona k těžké sezóně Mercedesu

Šéf Mercedesu Toto Wolff ocenil Lewise Hamiltona za jeho „obdivuhodný“ přístup k náročné sezóně formule 1, když přirovnal roli zkušeného britského jezdce k pozici, jakou měl v týmu v minulosti Michael Schumacher.

Mistrovská stáj z posledních osmi sezón se nedokázala se zavedením nových technických pravidel v letošní sezóně popasovat tak rychle jako další přední týmy a ze začátku sezóny musel Mercedes řešit řadu problémů na svém voze W13. Kvůli tomu Hamilton s Georgem Russellem za svými soupeři zaostávali.

Hamilton spolu se svou stranou garáže v první části sezóny experimentoval s řadou různých nastavení a změn ve snaze posunout Mercedes vpřed.

Wolff byl hostem nedávného dílu podcastu Beyond the Grid, ve kterém dostal otázku, jak složité bylo pro Hamiltona zvládnout obtížnou sezónu Mercedesu.

„Extrémně těžké, protože jsme mu dali auto, které nebylo schopné vyhrát,“ řekl Wolff.

„Kromě toho měli jezdci auto, které bylo nepředvídatelné, nestabilní, občas dobré, jindy špatné. Nebylo to něco, s čím by se dalo pracovat a vyvíjet to. Je ale skutečně obdivuhodné, jak zvládl tuto sezónu jako osobnost.

„Byly chvíle, kdy byl tým kvůli špatným výsledkům na dně, on je ale motivoval, a to jsou skutečně manažerské a osobnostní rysy, které jsem u profesionálního sportovce ještě neviděl.“

A i když Hamilton zůstává jezdcem Mercedesu, podle Wolffa je u týmu "vyšší osobností" a je více než jen pilotem.

„Samozřejmě je v tom jeho podíl na vývoji vozu a jeho přítomnost v továrně, během závodních víkendů se z něj ale stala vyšší osobnost.

„Je možná trochu jako (sedminásobný mistr světa F1) Michael (Schumacher) ve své době, nebo takový Tom Brady ve fotbalových týmech (amerického fotbalu), kdy z vás je více než jen hráč nebo závodník. Emocionálně jste součástí týmu, a to on rozhodně je.

„Není jen, jak jsme jim říkali v minulosti, dodavatel - jezdec přijde, dostane zaplaceno a odejde za další lepší příležitostí. Je se stájí už 10 let a je členem týmu,“ dodává Wolff.