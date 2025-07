Jako tým musíme Antonelliho chránit před vnějším tlakem, říká Wolff

Přestože má mladý Andrea Kimi Antonelli za sebou teprve 12 velkých cen, i díky zisku třetího místa GP Kanady, čelí velkému zájmu ze strany italských médií.

Podle jeho šéfa z Mercedesu Tota Wolffa proto musí tým 18letého jezdce v tomto ohledu chránit.

„To je opravdu důležitá věc, protože v Itálii (dlouho, pozn. red.) chyběli jezdci, kteří by jezdili v autech, jež by jim dávaly šanci vyhrávat závody nebo šampionáty," uvedl Wolff, jehož slova cituje RacingNews365.

„Obrovské nadšení a titulky špičkových médií, která píší, že je Kimi legendou, nepomáhají. V takové zemi je pasování 18letého mladíka na legendu po zisku jednoho pódia nebezpečné,“ upozorňuje boss Mercedesu.

„Je to nebezpečné v tom smyslu, že ho musíme čím dál víc chránit před tím, že od něj každý něco chce... Začíná to vcelku nevinně – spousta fanoušků chce selfie, a to je vlastně skvělé, lepší než kdyby o něj nebyl zájem. Je tu ale také mnoho lidí, kteří ho v minulosti podporovali a teď od něj očekávají něco nazpět...Věřím, že u osmnáctiletého jezdce, když na něj ze všech stran působí příliš velký tlak, to může uškodit jeho vývoji,“ poukázal dále Wolff.

„Už tak je pod dostatečným tlakem. Sedí ve voze Mercedes, který může vyhrávat závody, a má za týmového kolegu George Russella. Pokud se k tomu všemu začne přidávat i tlak z okolí, musíme ho před tím chránit – a přesně o to se snažíme,“ dodal k situaci kolem Antonelliho jeho šéf.