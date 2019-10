Jako studenti, co podpálili třídu, píše italský tisk o jezdcích Ferrari

„Katastrofa Ferrari,“ píše La Gazzetta dello Sport. „Noc byla červená, ale východ slunce stříbrný. “ Deník připomíná dobrý kvalifikační výsledek, který se ale rozplynul hned na startu závodu. „Stále existuje něco, co lze udělat k dosažení dokonalosti jejich konkurentů.“

„Bude zvláštní, až uvidíme, jak velkou škodu způsobil hurikán Charles uvnitř týmu,“ píše Il Giornale. „Vettel a Leclerc jsou dobří, ale vypadají jako ti studenti, kteří zapálili třídu, když učitel nedával pozor.“

„Dvojice Ferrari je předurčena k explozi, zvláště pokud příští rok bude tým bojovat o titul. Na druhou stranu, návrat k Ferrari ve stylu Schumachera s lídrem a týmovou dvojkou, by byla chyba. K porážce Mercedesu potřebujete dva jezdce, kteří budou společně kopat za tým a kteří vědí, jak se radovat, i když vstřelí gól týmový kolega.“

„V Maranellu očekávali silného Leclerca, ale pravděpodobně ne tak silného už od první sezóny. Jezdci vstupují do místnosti plné skla. Grand Prix Japonska byla pro tým hořká.“

„Rozhodnutí poslat Leclerca do boxů kvůli pokusu o získání nejrychlejšího kola za to nestála. Ve skutečnosti to bolelo ještě více po 15 sekundové penalizaci, kterou obdržel.“

Corriere della Sera: „Abychom dosáhli kvalitativního skoku, je nutné odstranit určité chyby – technické i lidské. Pokud bychom sečetli zmeškané příležitosti, mohlo mít Ferrari šest, sedm, možná i více vítězství.“

Foto: Getty Images / Clive Mason