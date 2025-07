Jako randit s ex. Polovina startovního pole bude příští rok testovat s bývalým motorovým partnerem

Týmy si v poslední době oblíbily testy s předešlými vozy (TPC). Pravidla říkají, že „lze jezdit s vozem, který vyhovuje technickým pravidlům kteréhokoli ze tří kalendářních roků, které bezprostředně předcházejí kalendářnímu roku předcházejícímu roku mistrovství.“

Zjendodušeně řečeno je letos možné testovat s vozy z let 2021, 2022 a 2023. Většina týmů samozřejmě nasazuje ten nejnovější možný z roku 2023 – jinými slovy dva roky starý vůz.

Týmy používají TPC testy pro vývoj mladých jezdců, ale častokrát do vozu usednou i závodní jezdci – ti mohou odjet v součtu maximálně 1000 km za rok.

V příštím roce bude možné nasadit vozy z let 2022, 2023 a 2024.

A v tom je ten problém. Budeme mít nové pohonné jednotky, které pochopitelně do současné generace vozů nebude možné instalovat. Týmy tak budou muset mít v zásobě i současné pohonné jednotky.

Polovina startovního pole ale bude mít od příštího roku nového dodavatele. Například Red Bull by tak musel absolvovat TPC test s Hondou. Audi by muselo nasadit pohonnou jednotku Ferrari.

Podle Autosportu FIA nařídila, že během příštích dvou sezón F1 musí dodavatelé pohonných jednotek s končícími smlouvami nadále poskytovat současné motory svým bývalým zákaznickým týmům.

Změny dodavatelů v roce 2026 Red Bull ⇾ Red Bull-Ford

Racing Bulls ⇾ Red Bull-Ford

Aston Martin ⇾ Honda

Alpine ⇾ Mercedes

Sauber ⇾ Audi

V nejlepší pozici je Alpine. Tým sice přechází k Mercedesu, ale v TPC bude používat své vlastní pohonné jednotky. U ostatních týmů to bude složitější. Podle Autosportu jeden z hlavních dodavatelů pohonných jednotek informoval své zákazníky, že ceny se oproti současným nákladům zdvojnásobí.

V roce 2026 to výrazně zdraží testování TPC, což by však pro většinu zúčastněných týmů neměl být problém. Jelikož testování TPC nespadá do rozpočtového stropu, dodatečné výdaje nebudou na úkor rozpočtu týmu na vývoj.