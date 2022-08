Jako na horské dráze. Sainz zhodnotil sezónu, ale i spolupráci s Leclercem i Binotta

„Byla to horská dráha, hlavně na začátku sezony,“ řekl Sainz pro web F1. „S tímto autem to bylo těžké. Dvě po sobě jdoucí DNF na začátku mě velmi brzy vyřadily z boje o šampionát. Pak jsem se dostal na vrchol s bojem o vítězství v Kanadě a vítězstvím na Silverstonu, pak přišlo dno a pak vrchol. Mnohem raději bych ale zažil horskou dráhu, kdy jsem tak konkurenceschopný jako teď a ne jako na začátku sezóny.“

Ferrari Sainze veřejně podporovalo. „Podpora byla důležitá, zejména po Rakousku, což bylo těžko stravitelné, protože vím, že jsem neměl nejlehčí začátek sezony, ale moje sezona se začínala dávat dohromady se silným výsledkem v Kanadě a vítězstvím v Silverstonu. Měl jsem možnost skončit mezi prvními dvěma potřetí za sebou a DNF poslalo mé naděje na šampionát a spoustu bodů do koše.“

Rodák z Madridu přiznal, že ho nedostatek konzistence rozhodil, protože na něco podobného nebyl zvyklý. Voni zakončil sezónu s 15 bodovanými umístěními v řadě. Solidní sérii měl také na konci spolupráce s Mclarenem. To byly také důvody, proč věřil, že se situace zlomí. Měl také podporu týmu.

Stejně jako Ferrari bránilo Sainze, bránil Sainz Ferrari, zejména pokud jde o strategii týmu, která byla v této sezóně několikrát zpochybňována.

„Tým podává výkony na velmi vysoké úrovni. Stojíme proti velmi silnému týmu, jako je Red Bull, což nám komplikuje situaci a my musíme podávat výkony na vysoké úrovni, abychom se jim vyrovnali. Za poslední dva roky dosáhl tým velkého pokroku.“

Všechny naše rádiové zprávy se vysílají. Možná to vyvolává dojem chaosu.

„Nevím, proč se všichni dívají na naši strategii a přehnaně analyzují, co jsme měli udělat. Asi to patří k tomu, že jsme Ferrari. Přehnaně se analyzuje i naše týmová komunikace. Všechny naše rádiové zprávy se vysílají. Možná to vyvolává dojem chaosu.“

„Ale moje rozhovory v týmovém rádiu jsou vždy stejné, nezáleží na tom, zda to je, nebo není klidný závod nebo závod závislý na strategii. Vždy vedeme tyto rozhovory, které slyšíte ve vysílání, a považuji je za nesmírně důležité pro přijímání správných rozhodnutí. Raději je povedu, než abych je nevedl, to mi věřte.“

Sainz také promluvil o vztahu s Leclercem. Ve F1 obvykle platí, že atmosféra u týmu je nepřímo závislá na formě týmu. Pokud bojuje o pódia, může být dobrá. Když ale přijde na boj o titul, může se vyostřit – zvláště, když mají šanci oba jezdci.

„Charles vždy předvádí extrémně dobrá kola v tréninku i v kvalifikaci a letos má také velmi dobré závodní tempo. V týmu je vždy skvělou referencí, skvěle se s ním vychází, je to člověk, od kterého jsem se v posledních letech opravdu hodně naučil, a člověk, na kterého se těším jako na týmového kolegu do budoucna, protože spolu dobře vycházíme a vytváříme dobré partnerství.“

„Trávíme spolu hodně času v Maranellu i na trati a na spoustu věcí máme podobné názory. Kromě toho, když je čas na zábavu, dokážeme se bavit, sportovat. Ne všechno je vážné a závislé na týmu. Doufám, že to tak zůstane i nadále.“

Kromě Leclerca zhodnotil Sainz také Binotta. „Mattia je pro mě velmi důležitým dílem skládačky. Při nástupu do Ferrari to byl on, kdo mi při podpisu smlouvy věřil asi nejvíc ze všech. Je na mě, abych mu dokázal, že se nemýlil.“

„V roce 2021 jsem musel dosáhnout výsledků, které ode mě on i Ferrari očekávali. Od té doby je můj vztah s ním skvělý. Je to skvělý vůdce týmu. Myslím, že uznání a respekt, které uvnitř týmu má, jsou obrovské a určitě nás vede správným směrem.“

Letos to už pro Sainze na boj o titul nevypadá, i když podle něj se může stát spousta věcí. Španěl opět zopakoval, že jeho šance srazil úvod sezóny.

„Ale když se pozorně podíváte na posledních několik závodů, podávám výkony na velmi podobné úrovni jako ti nejlepší. Cítím, že jsem tam. Jen cena, kterou jsem zaplatil na začátku sezony, mě letos stojí hodně.“