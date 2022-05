Jako loňské Ferrari... Binotto bagatelizuje zlepšení Mercedesu

„Nejprve jim blahopřeji, protože se zotavili a zlepšili rychlost svého vozu,“ řekl Binotto v rozhovoru pro Sky Sports F1.

Podle šéfa Ferrari ale Mercedes není zpět ve hře o nejvyšší příčky. „V kvalifikaci, během jediného kvalifikačního kola, byli o sedm desetin pomalejší, a to je tady krátký okruh.“

„V neděli skončili 30 sekund nebo více za Red Bullem. Na Charlese to mohlo být i 40 sekund.“

„Čtyřicet sekund na 66 kol je pořád šest nebo sedm desetin na kolo. Šest nebo sedm desetin na kolo je stále ještě významná hodnota. To je jako loni u Ferrari.“

Celkově pozitivní víkend

Charles Leclerc sice velkou cenu nedokončil, Sainz se roztočil a dojel pod pódiem, ale z hlediska formy týmu to byl podle Binotta silný víkend.

Scuderii navíc dříve trápila degradace. Ve Španělsku byla degradace obecně obrovská, ale Leclerc zajel do boxů až jako předposlední (Vettel byl tím posledním o chvíli později).

„Musíme zůstat optimističtí a pro tým to byl celkově pozitivní víkend. Přivezli jsme vylepšení, auto bylo rychlé a vybojovali jsme fantastickou pole position.“

„Zatímco závodní tempo bylo skvělé. Po několika závodech, kdy jsme se trápili s opotřebením pneumatik a jejich vysokou degradací, jsme byli docela rychlí! Startovali jsme na nových měkkých pneumatikách, na to bychom neměli zapomínat, protože to možná byla výhoda, ale stejně tak na středních pneumatikách byla zpětná vazba od jezdců velmi silná a myslím, že to je pozitivní.“