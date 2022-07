Jako když si pejsek s kočičkou provozují tým F1. Jak má vypadat vstup Audi?

Velkou zprávou letošního roku má být vstup dvou značek koncernu Volkswagen do královny motorsportu. Otázku už není zda, ale spíše termín oznámení a také to, jak se to všechno vlastně odehraje.

Foto: Getty Images / Mark Thompson