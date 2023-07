Jako kdybych nikdy neskončil, říká o pátku Ricciardo

Daniel Ricciardo má za sebou první tréninky s vozem AlphaTauri.

Ricciarda čeká křest ohněm. První trénink bylo mokro, ten druhý byl také trochu zvláštní. Jízdy ovlivňuje systém ATA – povinná alokace pneumatik pro jednotlivé části kvalifikace a celkově menší počet pneumatik na víkend.

Cunoda skončil ve druhém tréninku čtvrtý, Ricciardo o deset pozic níže, ale rozdíl byl jen 0,451 sekundy.

„Z hlediska pozice to v tuto chvíli asi není příliš relevantní,“ řekl Ricciardo. „Myslím, že dnes to pro mě bylo spíš jen o tom, abych si v podstatě vyzkoušel, jak na tom s autem jsem. A všechno mi to bylo docela povědomé. Je tu samozřejmě hodně pozornosti zvenčí, ale jakmile jsem si nasadil helmu a sedl do auta, všechno to bylo tak, jako bych to svým způsobem nikdy neopustil. Bylo to fajn.“

„Myslím, že mám ještě něco v rukávu. Určitě už teď cítím v autě některé věci, na kterých můžeme zkusit zapracovat. V tuto chvíli jsem docela optimistický. Vypadá to, že také Júki měl celkem dobrý den. Ano, myslím, že když dáme všechny tyhle věci dohromady, tak to zítra možná půjde dobře.“