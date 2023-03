Jako kdybych neměl plíce, popsal Verstappen své trápení s nemocí v Džiddě

Max Verstappen v dějišti Velké ceny Austrálie přiznal, že ho v předchozím závodě v Saúdské Arábii limitovaly dozvuky nemoci, kterou prodělal.

I když se nyní veškerá pozornost upíná k blížící se Velké ceně Austrálie, úřadující šampion Max Verstappen pohovořil o svých problémech, kterým čelil před dvěma týdny v Džiddě.

Nizozemský závodník dorazil do Saúdské Arábie o něco později než bývá zvykem, aby získal více času na zotavení se po zdravotních problémech, které se měly týkat bolestí se žaludkem. Verstappenovi proto bylo ze strany FIA umožněno vynechat tradiční čtvrteční povinnosti, mezi něž patří i účast na tiskové konferenci.

I když následný program Velké ceny Saúdské Arábie zvládl pilot Red Bullu bez zjevných problémů (krom těch technických, které ho potkaly v kvalifikaci), přiznal nyní Verstappen, že to tak snadné v Džiddě neměl.

„Měl jsem pocit, jako bych neměl plíce, a to navzdory tomu, že jsem před víkendem věřil, že je nemoc pryč,“ prohlásil Verstappen na čtvrteční tiskové konferenci.

„Když jsem ale nastoupil k prvnímu tréninku, stačilo i jedno rychlé kolo k tomu, abych se cítil tak, že si musím následně dvě kola odpočinout a popadnout dech. Rozhodně mě tedy nemoc během celého víkendu ovlivňovala. To se mi nelíbilo, protože to byl jeden z prvních závodů, kdy jsem cítil, že jsem fyzicky omezen. A to je opravdu frustrující, když jste ve voze,“ dodal Nizozemec.