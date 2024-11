Jako jízda na ledu, tvrdí po úvodních trénincích ve Vegas Verstappen

Ne zcela ideálně začal víkend v Las Vegas pro Maxe Verstappena, který si v sobotním závodě v Nevadě může s předstihem zajistit čtvrtý mistrovský titul v řadě.

Zatímco v prvním tréninku mu patřila pátá příčka, v tom druhém obsadil až 17. pozici se ztrátou dvou vteřin. Je však nutné dodat, že Red Bull ve druhé čtvrteční sekci nenasadil měkčí směs pneumatik.

Rakouský tým zatím v Las Vegas trápí dvě věci: příliš „velké“ zadní křídlo a nedostatek přilnavosti.

A právě na špatný grip si po čtvrtečních jízdách stěžoval lídr šampionátu Verstappen.

„Hodně to klouzalo. Velmi jsme bojovali s tím, aby nám v rychlých kolech fungovaly pneumatiky, především pak při delších jízdách,“ přiznal Verstappen, jehož slova cituje web RacingNews365.com.

„V tempu na jedno kolo jsme pozadu. Jsou tu netypické podmínky, ale to je pro všechny stejné. Musíme pochopit, co děláme špatně, ale zdá se, že to souvisí s pneumatikami, protože vyvážení vozu není špatné. Prostě nemáme žádnou přilnavost, v tuto chvíli je to jako jízda na ledě,“ dodal pilot Red Bullu.