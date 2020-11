Jako jezdec jsem se od začátku sezóny zlepšil, věří Leclerc

Charles Leclerc vloni v první sezóně u Ferrari porazil Sebastiana Vettela. Letos je rozdíl ještě větší, i když je samozřejmě otázkou, jak velkou roli hraje nedostatek motivace na straně Vettela, nebo zda Vettel nedostává horší materiál (což by nedávalo moc smysl).

Body Ferrari v roce 2020

Přestože sezóna letos není zrovna dobrá, Leclerc je spokojený alespoň s tím, jak se zlepšuje.

„Jsem šťastný, jsem spokojen s tím, jak jsem se jako jezdec od začátku sezóny zlepšil,“ řekl Leclerc, kterého cituje Autosport.

„Platí to zejména pro starání se o pneumatiky. Myslím, že to bylo jedno z mých nejslabších míst v loňském roce. Vynaložil jsem na to hodně úsilí a zdá se, že je to teď lepší.“

„Tohle je jedno z pozitiv. Kromě toho se v nejtěžších chvílích ještě více sblížíte s lidmi, kteří s vámi pracují a myslím, že přesně to se děje.“

„Snažím se týmu co nejvíce pomoci vrátit se tam, kde chceme být. Vytváří to silné vazby pro mě a budoucnost s týmem. Tohle je dobré. Doufám, že tato obtížná situace bude co nejkratší.“

Na otázku, zda se naučil více s méně konkurenceschopným autem než s rychlým, přiznal, že je nemožné to posoudit.

„Je fakt, že auto je v této sezóně slabší, takže nemohu mluvit o tom, co by se stalo, kdyby to auto bylo lepší. Ale stejně si myslím, že mě to určitě udělalo lepším jezdcem.“

„V obtížných časech jsem našel své odhodlání jinými způsoby. Soustředil jsem se na sebe a snažil se zlepšovat, i když to není boj o pódia nebo vítězství, bojujeme o nižší pozice.“

„Jsem si jistý, že jsem silnější jezdec ve srovnání s tím, kde jsem byl na začátku sezóny, ale nejsem jistý, jestli je to kvůli situaci, v níž se momentálně nacházíme. Můj přístup se ale opravdu nezměnil. Vždy se snažím analyzovat své slabé stránky a zlepšit je.“