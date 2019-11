Jako dítě, kterému vzali hračku. Italský tisk píše o katastrofě Ferrari

Corriere della Sera: „Vettel se z nějakého důvodu choval jako dítě, kterému byla právě ukradena hračka a reagoval jako dítě. Jeho gesta na trati byla podobná rozzlobenému křiku.“

„Vettel je stále špičkový jezdec, ale jeho charakter má limity, které bohužel Ferrari donutí, aby omezilo Vettelovu svobodu, když budou ve hře důležitější cíle, než je boj o další pozici.“

La Gazzetta dello Sport: „Hloupost. Napjatá atmosféra. Situace ve Ferrari je stále komplikovanější.“

„Měli jsme očekávat, že se dříve nebo později něco takového stane. Incident mezi Vettelem a Leclercem je přímým důsledkem toho, co se stalo v posledních 6, 7 závodech. Začalo to v Monze, kde Leclerc nepomohl Vettelovi v kvalifikaci a pokračoval to v Rusku, kde Vettel nerespektoval příkaz, aby Leclerca pustil. Obviňovat Ferrari není správné. Tým může nastavit pravidla a příkazy, ale pokud máte ve svém týmu dva alfa jezdce, tak se to stane.“

Il Giornale: „Katastrofa Ferrari po kontaktu Vettela a Leclerca. Ferrari zahodilo možnost dokončit na pódiu.“

La Stampa: „Rivalita mezi jezdci explodovala. Když se dvě auta dotknou při rychlost 300 km/h, může se stát, že se rozbijí.“

Tuttosport: „Jak autíčka z autodromu.“

Foto: Getty Images / Charles Coates