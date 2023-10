Jako den a noc. Podle Hamiltona je vůz úplně jiný než před týdnem v Austinu

Lewis Hamilton nebyl po pátku v Mexiku příliš spokojený. Auto je podle úplně jiné než v Austinu.

V Austinu byl sice Hamilton diskvalifikován, ale v závodě byl druhý a jen těsně za Verstappenem. V Mexiku zatím není spokojený a to přesto, že analýza F1.com řadí Mercedes na druhé místo za Red Bull jak v rychlosti na jedno kolo, tak také při jízdě na delší vzdálenost.

Hamiltonovy pocity mohou souviset i s tratí. V pátek snad všichni kvůli nízké přilnavosti klouzali. Pneumatiky se drolily.

„Dnes to pro mě byl náročný den,“ přiznal jezdec Mercedesu, který se v prvním tréninku na Velkou cenu Mexika dostal mimo první desítku, ale ve druhém tréninku byl sedmý. „Nebylo to nic moc. Trochu jsem se dnes v autě trápil.“

„Z auta jsem měl jiný pocit než před týdnem v Austinu a musíme pochopit proč. Auto je ve srovnání s minulým týdnem jako den a noc. Nevím, co na to říct, prostě nikdy nevíte, co vás s ním čeká.“

„Někdy je skvělé, někdy ne. Je těžké zajet dobré kolo. Vůz má tento víkend úzké okno, ve kterém funguje. Možná je to aerodynamickým nastavením. Výkon tam určitě je, jen je těžké ho vytěžit. Nepředvedli jsme nejkonkurenceschopnější dlouhé jízdy, takže jsme se zaměřili na zkoušení různých nastavení. Ještě nejsme úplně tam, kde bychom chtěli před zítřkem být, ale přes noc budeme tvrdě pracovat na zlepšení a provedeme potřebné změny.“

Na otázku, co očekává od kvalifikace, Hamilton odpověděl: „Nejsem si jistý. Opět platí, že nikdy nevíme, co můžeme s tímto vozem očekávat. Možná uděláme změny a tempo zlepšíme.“

Russell některé vozy v první desítce nečekal

„Je dobrý pocit byl zpět v autě, ale dnes jsem měl náročný trénink se smíšenými povětrnostními podmínkami a trochou deště ke konci druhého tréninku, což u všech ovlivnilo po sobě jdoucí kola,“ řekl Russell.

„Je to velmi těsné a to zejména s některými vozy. Abych byl upřímný, některé vozy jsme v první desítce nečekali. Cítíme, že máme co zlepšovat, ale máme příležitost to udělat.“

Russell dodal, že během pátečních tréninků bylo „hodně provozu“, a poznamenal, že to je „jedna z výzev, které budeme muset tento víkend řešit“.