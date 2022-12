Jako bychom na sobě měli terč, říká Horner o sezoně 2022

Red Bull má za sebou jednu ze svých nejlepších sezon. Mimo trať to však tak idylické kvůli zákulisním hrám nebylo, přiznává šéf týmu Christian Horner.

Na závodních tratích se letos Red Bullu dařilo výjimečně dobře. Rakouská stáj se sídlem v britském Milton Keynes získala oba mistrovské tituly a oslavila 17 výher.

Přesto musel Red Bull čelit i nepříjemnostem – a to především mimo závodiště.

Hodně se řešila kauza překročení rozpočtového stropu, za což byl Red Bull potrestán pokutou ve výši sedmi milionů liber a omezením času v aerodynamickém tunelu.

Stáj také řešila změnu technických pravidel v oblasti podlahy, která má od příštího roku eliminovat tzv. porpoising, tedy jev poskakování vozů na rovinkách. Podle Red Bullu přistoupila FIA k úpravě regulí na základě lobbingu konkurenčních týmů.

„Mimo trať jsme si připadali, jako bychom měli na zádech terč,“ odpověděl šéf Red Bullu Christian Horner na otázku Autosportu, zda pro něj byl rok 2022 z pohledu zákulisních her nejnáročnější.

„Jsme závodní tým. Nejsme politickou organizací. Soustředíme se na závodění, jsme tvrdí závodníci a snažíme se posouvat hranice, což je něco, o co týmy usilují, pokud chtějí uspět.“

Špatný vstup do sezony

Red Bull neměl vůbec dobrý start do sezony, když v Bahrajnu začal dvěma výpadky. Tým se však zmátořil a i díky problémům Ferrari brzy převzal vedení v obou šampionátech a začal dominovat.

„Náš tým odvedl úžasnou práci, kdy jsme se vrátili do hry s konkurenceschopným vozem poté, co Ferrari zaznamenalo v Bahrajnu double, zatímco my dvojité odstoupení. Nikdy jsme neopustili naše cíle a po Imole, kde jsme vyhráli sprint a získali první i druhé místo v závodě, jsme mohli začít vyvíjet tlak na Ferrari a nenechat je dýchat,“ zhodnotil Horner.