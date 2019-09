Jako by mělo Ferrari tryskový mód, hodnotí opět druhý Hamilton

Hamilton se sice svým závěrečným pokusem ve třetí části kvalifikace posunul do první řady, na Leclercův čas ale ztratil čtyři desetiny sekundy.

„Byla to obtížná kvalifikace, protože tihle kluci mají šílenou rychlost na rovinkách,“ řekl Hamilton, který v minulosti použil výraz 'party mód' pro nastavení s vyšším výkonem motoru, který využil jeho mercedes.

„Oni to posunuli na další úroveň. Ten starý party mód, o kterém mluvíte, oni mají něco ještě více: tryskový mód. Nicméně, dal jsem do toho úplně všechno. Tým odvedl skvělou práci, aby mě dostal vpřed. Jsem rád, že to vyšlo. Nečekal jsem, že se dostanu do první řady, jsem opravdu šťastný.“

Hamilton s Bottasem jako jediní z první desítky do závodu odstartují na střední směsi pneumatik. Brit doufá, že odlišná strategie Mercedesu pomůže bojovat s Ferrari o vítězství.

„Víme, že tento víkend mají trochu nižší úroveň přítlaku, navíc mají výkon, musíme se tedy o něco pokusit. Viděli jste, že v posledních závodech jsme byli neustále pozadu, takže jsme se rozhodli zkusit štěstí s jinou strategií,“ popsal.

„Do první zatáčky je to daleko, to není nejlepší pro start na tvrdších pneumatikách. Pokusím se vyvézt za Charlesem, bude to ale těžké, protože i oni mají dobré starty.“

Bottas se trápil ve třetím sektoru

Loňský vítěz závodu v Soči Valtteri Bottas do závodu odstartuje z páté pozice, když bude mezi sebou a druhým Hamiltonem mít třetího Sebastiana Vettela z Ferrari a Maxe Verstappena z Red Bullu.

„Pro mě to dnes byla náročná kvalifikace. Trápil jsem se v posledním sektoru, hlavně ve 13. zatáčce, kde jsem musel snad v každém kvalifikačním kole krotit začínající smyk. Kvůli tomu se přehřívaly zadní pneumatiky, projet zbytek třetího sektoru proto bylo velmi obtížné, a nenašel jsem způsob, jak to vyřešit,“ popsal Bottas.

„Ve druhém pokusu v Q3 byl smyk dost velký a já tam ztratil několik desetin, poslední kolo jsem proto vypustil. Ferrari jsou na rovinkách rychlejší, naše závodní rychlost včera ale vypadala slušně a začínáme na jiné směsi pneumatik než všichni kolem nás. Snad si tedy vytvoříme nějaké příležitosti.“

Foto: Getty Images / Charles Coates