Jako by byl v našem letošním autě duch, líčí po rozpačité sezoně Hamilton

Lewis Hamilton má za sebou první sezonu v F1 bez vítězství. Přesto pro něj byla podle jeho slov posilující.

Lewis Hamilton prožil velmi náročnou sezonu, během které poprvé v kariéře nedosáhl ani na jednu výhru v závodech a stejnou bilanci měl i v kvalifikacích. Velký podíl na tom měl monopost Mercedesu W13, se kterým se v Brackley hodně natrápili.

„Myslím, že jsme začali s vozem, který jsme nechtěli, a stejně jsme i skončili,“ prohlásil Lewis Hamilton lakonicky po posledním závodě sezony, jenž nedokončil kvůli technickým problémům.

Později pak Hamilton přiznal, že navzdory problémům s vozem W13, se tu a tam objevily jiskry naděje.

„Prvním velkým krokem byla Barcelona. To byl první náznak, že je v autě větší potenciál. Ukázalo se ale, že to byl tak trochu falešně pozitivní výsledek. Auto tam bylo dobré, ale následné závody byly obtížné,“ citoval sedminásobného mistra světa oficiální web F1.

„Bylo to, jako kdyby byl v autě duch, který se neustále vracel,“ přirovnal Hamilton.

Silnější Hamilton

Sezonu jako celek nicméně britský závodník hodnotí jako posilující.

„Byly chvíle, kdy jsme přivezli vylepšení a ta nefungovala. Stejně jako chvíle, kdy jsme zkoušeli různé věci a nefungovaly. Zkoušel jsem tolik věcí a tolikrát jsem neuspěl, ale díky tomu se člověk učí a roste. O tom to letos bylo. Bylo to o neúspěchu, odbourávání ega, posilování našich vztahů a komunikace. Z tohoto pohledu to bylo opravdu posilující.“