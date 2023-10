Jako Alonso ve Valencii v roce 2012, přirovnal Stella jízdu Norrise v Mexiku

Ačkoliv Lando Norris startoval do GP Mexika až ze sedmnácté příčky, dokázal se nakonec probít až do první pětky.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Průběh letošní sezony McLarenu je z pohledu výsledků jako noc a den, a stejně by se dal označit i víkend Landa Norrise v Mexiku.

Po nedávné GP USA se očekávalo, že by McLaren s Norrisem mohli být v Mexiku velmi silní. Naděje na další velký výsledek do značné míry padla po kvalifikaci, ve které Brit skončil úplně poslední poté, co nestačil na měkké sadě pneumatik zajet žádný reprezentativní čas.

Pilot McLarenu sice nakonec po penalizacích soupeřů do závodu odstartoval ze 17. příčky, ale i tak to měl do první desítky, potažmo první pětky hodně daleko.

V nedělním závodě si však Norris spravil chuť. Závodník britské stáje – za přispění přerušení závodu krátce před jeho polovinou – předvedl mimořádnou stíhací jízdu, během které se mj. vypořádal nejen se svým kolegou, ale na konci i po velkém souboji s Georgem Russellem z Mercedesu.

Za svůj výkon si Norris neježe vysloužil poctu v podobě ceny fanoušků pro Jezdce dne, ale rovněž i velkou pochvalu od svého šéfa Andrey Stelly.

Boss McLarenu dokonce přirovnal Norrisův výkon k jízdě, díky které v roce 2012 ovládl Fernando Alonso GP Evropy ve Valencii – s přispěním Stelly, který byl tehdy u Ferrari jeho závodním inženýrem.

„Tento závod mi připomněl závod ve Valencii v roce 2012. Tehdy jsme startovali jedenáctí a pak jsme závod vyhráli,“ prohlásil Stella, kterého cituje Autosport.

„Bavili jsme se o tom na boxové zídce. Will Joseph, jeho závodní inženýr, se na mě otočil a řekl: 'Tohle je jedna z Landových nejlepších jízd! A já na to: 'Wille, ne, to je jedna z nejlepších ze všech!'

„Všichni říkali, že je zde těžké předíždět, ale on předvedl tolik manévrů! Do toho bylo třeba hlídat teplotu pohonné jednotky a využívat techniku lift and coast (k šetření paliva, pozn. red.),“ přidal Stella další aspekty Britova výkonu.

„Jsem zkrátka ohromen. Jeden z nejlepších výkonů jezdce, u kterého jsem byl,“ dodal Ital.