Jaká je budoucnost Leclerca? Může zůstat u Ferrari, nebo vyměnit rudou za černou

Je to neuvěřitelné, ale Charlese Leclerca čeká už pátá sezóna u Ferrari. Jaká je jeho budoucnost u týmu?

Charles Leclerc debutoval ve F1 v roce 2018 u Sauberu. O rok později už jezdil za Ferrari. S italskou stájí zatím získal pět vítězství a 24 pódií.

Jaká je jeho budoucnost u Ferrari? Frédéric Vasseur nedávno přiznal, že jednání o prodloužení smlouvy s Leclercem a Carlosem Sainzem nejsou prioritou, což první jmenovaný potvrdil.

„Ne, přinejmenším nyní žádná jednání neprobíhají,“ řekl Leclerc pro Sky Sports F1. „Mám rád červenou barvu, miluji Ferrari, jsem tu šťastný... ale uvidíme, co přinese budoucnost. Je velmi brzy o tom mluvit. Moje smlouva končí na konci roku 2024.“

Leclerc u Mercedesu?

V poslední době se spekuluje, že o Leclerca má zájem Mercedes. V budoucnu by mohl nahradit Lewise Hamiltona.

„Vím, že se obáváte, že bych šel do Mercedesu, ale pravda je taková, že se o tom vůbec nejedná,“ řekl Leclerc italským novinám QN. „Cítím se tady ve Ferrari dobře a cítím nadšení lidí. Myšlenka na vítězství s Ferrari mě vzrušuje.“

Leclercovu budoucnost nepochybně ovlivní forma Ferrari. Pět vítězství ve čtyřech sezónách není něco, s čím by mohl být monacký pilot spokojen. Chce bojovat o titul. Vloni byl ve hře na začátku sezóny. Poté ale přišly chyby a také problémy se spolehlivostí. Minimálně to druhé by mělo být snad vyřešeno.

„Velká práce byla odvedena na spolehlivosti. Nechci zabíhat do detailů, ale bylo toho uděláno hodně,“ řekl Leclerc.

„Doufám, že nebudeme mít mnoho problémů se spolehlivostí. V šampionátu jezdců a konstruktérů jsme skončili druzí a dalším logickým krokem je vítězství. Víme, jak to bude těžké. Vkládáme však do toho hodně práce. Bude to těžký šampionát, ale uděláme vše, co je v našich silách, aby to vyšlo.“

Leclerc si myslí, že kromě Red Bullu bude zpět v boji také Hamilton. „Lewis nikdy nevypadne z boje o mistrovský titul. Pokud bude mít auto, bude tam. Nesmíme zapomínat na to, čeho dosáhl. Stále na to má. Vloni jsme to mnohokrát viděli.“

„Jsem si jistý, že Mercedes tam bude. Vloni měli velmi silný závěr sezony. Lewis tam bude, stejně jako Red Bull.“