Jak změnit procesí v Monaku? Nejlepší nápad měl Russell

Monako je do značné míry symbolem formule 1. Je to ale také obvykle velká nuda.

Monako patří společně se Silverstonem, Monzou a Spa mezi čtyřlístek okruhů, na kterých se jela grand prix formule 1 už v prvním roce (1950). Poté Monako zmizelo ale v roce 1955 se vrátilo a zůstalo až do covidové přestávky.

Monako je jedinečné. Žádný jiný městský okruh se mu nepodobá. Navštěvují ho celebrity, je symbolem luxusu a je to jeden z mála okruhů, možná dokonce jediný, u kterého každý fanoušek na první pohled pozná jakýkoliv metr tratě.

Monako ale také nabízí smrtící kombinaci pro atraktivitu závodů. Je to nejkratší trať v kalendáři, které v podstatě nemá žádnou rovinku. Je velmi úzká. Neexistuje ani jeden metr tratě, na kterém by se dalo předjíždět. Jsou jen místa, ve kterých „to tam může jezdec poslat“ a doufat. Není kam umístit efektivní DRS zónu – a co si budeme povídat, DRS je v dnešní formuli 1 pro předjíždění důležitá. V neposlední řadě je v Monaku velmi nízká degradace pneumatik.

Kvůli nízké degradaci je možné odjet závod na jednu zastávku, což dnes není až tak neobvyklé. V Monaku je ale možné stavět hned po startu a poté odjet celý závod. Letos závod hned po prvním kole přerušily červené vlajky, a tak mohli všichni přezout a poté už dojet do cíle.

Mechanici většiny týmů se nudili a formule 1 viděla ve svém závodě s pořadovým číslem 1109 rekord. Prvních deset jezdců dojelo tak, jak do závodu odstartovalo.

Změna tratě, nebo pravidel?

Nejlepším způsobem, jak závody v Monaku zlepšit, je v Monaku nejezdit. I to je varianta a Monako v posledních letech nemá nic jistého. Současná smlouva vyprší v roce 2025.

Ale teď vážně... první možností je úprava tratě. To je ale v Monaku samozřejmě poměrně složité a také drahé.

Druhou možností je změna pravidel a to ať už obecná nebo konkrétně pro Monako. Po závodě se hodně diskutovalo o tom, zda mají mít jezdci možnost přezouvat pod červenou vlajkou. Pravidlo má ale do značné míry co do činění s bezpečností a navíc neřeší nudu v Monaku jako takovou.

„Myslím, že naše pneumatiky zvládnou celý závod,“ řekl Hamilton, kterého cituje Motorsport.com. „Směs je tady příliš tvrdá. Musíte najít způsoby, jak to okořenit, možná povinné tři zastávky nebo něco, co by to ještě trochu okořenilo.“

Povinné tři nebo spíše dvě zastávky v boxech jsou jednou z možností. V minulosti se objevily na stole dokonce i pro celou sezónu. F1 má dnes v pravidlech jednu povinnou zastávku – i když nepřímo v podobě pravidla o nutnosti nasadit dvě různé směsi pneumatik.

Povinné zastávky jsou ale umělým prvkem. Lepší nápad měl George Russell. „Myslím, že kdybychom přinesli jen měkké pneumatiky...,“ řekl Russell. „Měkká pneumatika by nevydržela celý závod. A možná budete muset udělat dvě zastávky. Někdo by mohl zkusit jednu zastávku. Myslím, že mít celý víkend na měkkých by vyřešilo spoustu problémů.“

Otázkou je, zda by F1 schválila pravidlo pouze pro Monaka. Teoreticky to nelze vyloučit. Už dnes existuje. Velké ceny formule 1 se jezdí na cca 305 km, ale v Monaku se kvůli pomalému profilu okruhu jezdí na 260 km. Ještě nedávno byly také jen v Monaku tréninky pouze ve čtvrtek.

Objevily se i návrhy, že by měla existovat speciální pneumatika jen pro Monako, ale to by znamenalo extra vývoj a náklady.

Další možností je rozšíření stávajícího pravidla – jezdci by museli během závodu nasadit všechny tři směsi. Kvůli nízké degradaci by ale nefungoval undercut (či overcut). Mít v Monaku jen měkké pneumatiky je možná nejjednodušší řešení.