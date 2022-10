Jak Verstappen k titulu (nečekaně) přišel

Max Verstappen mohl v Japonsku získat druhý titul mistra světa. Nakonec se mu to povedlo, ale zamotalo se to ještě více, než jsme čekali.

Verstappen potřeboval získat 8 bodů na Leclerca a 6 na Péreze. Velká cena Japonska byla na delší dobu přerušena a nakonec se odjelo jen 28 z 53 kol (tedy 53 % vzdálenosti).

FIA nedávno v reakci za (ne)slavnou Velkou cenu Belgie upravila pravidla. Už žádné poloviční body a přítomnost desetinné čárky. Pokud se neodjede alespoň 75 % vzdálenosti, udělují se nižší body – v závislosti na odjeté vzdálenosti. Všichni proto věřili, že bude aplikován bodový systém pro situaci, kdy se odjede 50 až 75 % vzdálenosti závodu. V takovém případě by bral Verstappen 19 bodů a Leclerc 14, což je rozdíl 5 bodů. Leclerc ale dostal za incident s Pérezem penalizaci 5 sekund a z druhého místa se propadl na třetí – ani tak by to ale nestačilo. Rozdíl by byl 7 bodů.

FIA ale udělila plný počet bodů. Proč? Pravidlo o nižších bodech platí jen pro případ, že je závod přerušen a už není restartován. Plný počet bodů tak může být udělen i v případě, že se odjede kratší vzdálenost.

Penalizace pro Leclerca

Max Verstappen tak získal 25 bodů. Pokud by Leclerc nedostal penalizaci, měl by 18 bodů a Verstappen by titul nezískal. Sportovní komisaři však byli tentokrát velmi rychlí a Leclercovi krátce po dojetí do cíle udělili penalizaci 5 sekund. Za třetí místo se bere 15 bodů.

Podle stewardů Leclerc vyjetím z trati nezískal pozici (byl druhý a vrátil se na trať druhý), ale získal „trvalou výhodu“. Stewardi se odvolali na diskuse na setkání jezdců i na dřívější incidenty ze Saúdské Arábie (Čou) a Miami (Alonso).