Jak v roce 2019 dopadly souboje týmových kolegů?

Údaje je potřeba brát trochu s rezervou. F1 počítá do skóre všechny závody a kvalifikace. Jezdec ale mohl mít například technický problém apod.

Ferrari

U Ferrari to byl nepochybně jeden z nejočekávanějších soubojů. Leclerc přišel do týmu po jediné sezóně ve F1 jako nejmladší a nejméně zkušený jezdec Ferrari za posledních mnoho let. Nakonec Vettela porazil ve všech hlavních statistikách.

Na vítězství to bylo 2:1, ale pokud by některé závody dopadly jinak, mohlo to být 5:1. Leclerc přišel o vítězství v Bahrajnu, Rakousku a také Singapuru. Vettel se v Singapuru dostal před něj díky dřívější zastávce. Naopak v Kanadě přišel o vítězství kvůli penalizaci. Ale na kdyby se historie neptá...