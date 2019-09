Jak skoncovat s technickými penalizacemi? Na stole je možnost zavedení balastu

Kromě sportovních penalizací může jezdec klesnout na startu také z důvodu technických penalizací. Kromě méně časté penalizace za nasazení nové převodovky (musí vydržet určitý počet závodů), jsou to zejména penalizace za překročení limitů pohonných jednotek.

Sestavení startovního roštu je po těchto penalizacích velmi nepřehledné, složité a často se mění ještě v průběhu neděle.

Penalizace ale mají svůj důvod – omezují náklady. Vyměnit je například za peněžité tresty nebo dokonce za odečítání bodů v Poháru konstruktérů není ideální. Zvýhodnilo by to větší týmy s většími zdroji a „chaos“ přeneslo jinam.

F1 nyní poprvé použila službu Fan Voice, prostřednictvím které získává názory fanoušků na různá témata. V prosinci F1 zkoumala pohled fanoušků na technické penalizace a případné alternativy.

Místo penalizace balast?

Na stole je návrh na zavedení balastu. V různých sériích se jim korigují výkonnostní rozdíly, ale ve F1 by mohly fungovat jako penalizace. Jezdec by dostal závaží, které by teoreticky měly mít v konečném důsledku podobný efekt jako penalizace.

Podle F1 by mohl být systém založený na typu komponenty. Například 5 kg za turbo, 15 kg za motor.

Jako vše v životě, má i tento postup výhody a nevýhody. Výhodou je, že by startovní rošt zůstal po kvalifikaci stejný (měnil by se méně). Nevýhodou je, že se složitost F1 přenese jinam. Novináři a komentátoři by museli fanouškům, kteří budou sledovat až závod, vysvětlit, proč je jezdec pomalejší než jeho týmový kolega apod.

Další nevýhodou je, že vozy jsou už dnes těžké bestie (a bude hůře).

Jezdci nadšeni nejsou

Jezdci nápadem nadšení příliš nejsou. „Je to v rozporu s tím, co formule 1 v tuto chvíli potřebuje,“ řekl například Carlos Sainz. „Udělali byste pravý opak. Pokud budou mít Honda a Renault menší výkon a nasadí čtyři nebo pět motorů, budou mít o něco menší výkon než Ferrari, plus ještě 20 kg zátěže.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek