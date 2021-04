Jak silný bude Alpine v Portugalsku? Alonso je po pátku spokojený

Alpine se v úvodních závodech příliš nedařilo a nezdálo se, že by modré monoposty měly letos bojovat o skvělé výsledky. V pátek ale zajely slušné časy.

„Byl to pro mě dobrý tréninkový den a ve srovnání s Bahrajnem a Imolou nejpohodlnější v této sezoně,“ řekl Alonso

„Poprvé jsem si jízdu na okruhu ve formuli 1 užil, ale myslím, že zítra v kvalifikaci by mohl být problém s provozem. Je to vzrušující trať, to je jisté.“

Vedení týmu však dnešní výsledky bagatelizovalo. „Myslím, že to dnes byl pro tým dobrý den,“ řekl závodní ředitel Alpine Davide Brivio. „Je to ale jen pátek a my se nebudeme příliš zabývat tabulkami s časy.“

„Dopoledne jsme mohli na každém voze vyzkoušet několik věcí a ve druhém tréninku jsme pak absolvovali obvyklé dlouhé jízdy na každé ze sad pneumatik, abychom nasbírali data a informace pro závod.“

„Jezdci odvedli dobrou práci. Fernando tu sedí ve voze formule 1 poprvé, takže si na trať trochu zvykal, Esteban jel v obou trénincích velmi konzistentně.“

Silnější formy Alpine si však všímá konkurence. „Alpine byl dnes velmi rychlý,“ řekl Lando Norris. „Víme, že Ferrari je rychlé, takže pokud jsou před námi, není to překvapení. Ale poslední dva víkendy jsme měli na vozy Alpine velký náskok a tento víkend se zdají být mnohem konkurenceschopnější, takže šance dostat se do Q3 bude mnohem těžší. Budou tam další dva vozy, se kterými budeme bojovat.“