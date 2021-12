Jak se o titulu v Abú Dhabí rozhodovalo v minulosti?

2010 Sezóna 2010 nabídla v boji o titul mistra světa nesmírně vyrovnanou a dramatickou podívanou. Šanci na jeho zisk měli před posledním podnikem v Abú Dhabí stále ještě čtyři piloti – Fernando Alonso (Ferrari), Mark Webber (Red Bull), Sebastian Vettel (Red Bull) a Lewis Hamilton (McLaren). Největším favoritem byl Alonso, který šampionát s 246 body vedl a jemuž stačilo vyhrát nebo dojet druhý, aby se mohl radovat z titulu nezávisle na výsledku svých soupeřů. Před deseti lety se Sebastian Vettel stal dvojnásobným mistrem světa Druhý byl s osmibodovou ztrátou na Alonsa Webber, který potřeboval v ideálním případě vyhrát, ale stále mu stačilo i za určitých okolností dojet na pátém místě a brát titul. S 231 body třetí Vettel musel vyhrát a zároveň doufat, že Alonso neskončí na vyšším než pátém místě. V nejtěžší pozici byl bezpochyby s 222 body čtvrtý Hamilton, který potřeboval vyhrát a zároveň doufat, že Alonso nebude bodovat vůbec, Webber nedojede na vyšším než šestém místě a Vettel závod nedokončí na vyšším než třetím místě.

Foto: Getty Images / Ker Robertson Kvalifikaci ovládl Vettel, který zůstal v čele pořadí i po startu, následovaný Hamiltonem a Jensonem Buttonem, za kterého se na čtvrté místo propadl Alonso. V šesté zatáčce prvního kola se na špinavé části trati roztočil po souboji s Nicem Rosbergem Michael Schumacher, do kterého vzápětí najel Vitantonio Liuzzi, jehož vůz se svezl po přední části Schumacherova mercedesu a jen těsně minul Němcovu přilbu. Na trať musel vyjet safety car, což se pro pozdější vývoj souboje o titul mistra světa ukázalo být klíčové. Z jezdců z čela startovního pole totiž hned v úvodním kole zajeli pro výměnu pneumatik Nico Rosberg, Vitalij Petrov a Jaime Alguersuari. Ve zbytku závodu pak tito piloti do boxů nezamířili.

Foto: Getty Images / Clive Mason Po restartu závodu zajel již v 11. kole Webber ke svým mechanikům. Ferrari se snažilo brzkou zastávku Red Bullu pokrýt a stáhlo do boxů Alonsa. V tuto chvíli se zdálo, že na té nejlepší cestě k zisku titulu je stále Španěl – podařilo se mu pokrýt Webbera a asi nikdo tehdy nepředpokládal, že by mu mělo činit větší problém dostat se před pomalejší vozy startovním polem vzhůru. Situace se však brzy začala obracet. Zatímco vedoucí piloti zůstávali stále na trati a zajížděli konzistentní časy, Alonso rychle dojel Petrova s renaultem, který stavěl hned v úvodním kole závodu po výjezdu safety caru. O dvě kola později se Alonso pokusil Petrova zdolat v nájezdu do 11. zatáčky, nedokázal ale dobrzdit a musel si zkrátit trať. Španělova frustrace začínala být znatelná, za velmi rychlým vozem Renaultu to měl ale na rovinkách velice obtížné. Sebastian Vettel zajel do boxů až ve 25. kole a dokázal si vytvořit tak solidní náskok, že se pak již nikdy ve zbytku závodu nemusel strachovat a ohlížet se za sebe.

Foto: Getty Images / Vladimír Rys Po 55 kolech Vettel projel pod šachovnicovým praporkem na prvním místě a stal se vůbec nejmladším mistrem světa v historii formule 1. Až jako sedmý dokončil závod Alonso, který dal plně najevo svou frustraci při dojezdu do boxů, kdy Petrovovi posunky rukou naznačoval svou nespokojenost nad tím, že s ním Rus závodil, jako by s ním o titul mistra světa bojoval sám. Vitalij Petrov vytáhl jeden ze svých životních výkonů v momentě, kdy se to Alonsovi ani v nejmenším nehodilo. Další z kandidátů na titul Webber skončil až za Alonsem na osmém místě. Vettel šel do rozhodujícího závodu ze třetí pozice jako outsider, nikdy předtím v kariéře nevedl průběžné pořadí mistrovství světa, přesto se mu povedlo zazářit v tom nejdůležitějším okamžiku, podat naprosto bezchybný výkon a i s trochou dávky štěstí své soupeře porazit. Jak napsal komentátor BBC Sport Andrew Benson, byl to „neuvěřitelný závěrečný zvrat, který zakončil úžasnou sezónu, na kterou budeme vzpomínat jako na jednu z největších v historii formule 1“.

2014 Rok 2014 se nesl v duchu prvního ze série napínavých duelů mezi týmovými kolegy dominantního Mercedesu Nicem Rosbergem a Lewisem Hamiltonem. Před posledním závodem sezóny v Abú Dhabí měli oba jezdci německé stáje na třetího Daniela Ricciarda s Red Bullem náskok více než 100 bodů, boj o mistrovský titul se tak odehrával čistě v jejich režii. Hamilton vedl před druhým Rosbergem o 17 bodů, do hry ale promluvil experiment s dvojitými body, které byly udělovány právě v závěrečné velké ceně ročníku – vítěz bral 50 bodů, druhý v pořadí 36, třetí 30 a podobně. To znevýhodnilo Hamiltona, jemuž by se současným bodovacím systémem stačilo dojet na šestém místě, v rámci tehdejšího systému s dvojitými body ale potřeboval grand prix dokončit alespoň na druhém místě, aby získal titul nezávisle na výsledku Rosberga. Ten naopak musel vyhrát a doufat, že Hamilton dojede minimálně třetí. V takovém případě by získal titul o tři body před svým britským soupeřem. V kvalifikaci udělal Němec vše, co bylo v jeho silách, a s přehledem si zajistil svou 11. pole position sezóny. Na startu se ale ze svého stání velmi špatně odlepil a nechal se do první zatáčky přespurtovat Hamiltonem, který naopak zaznamenal svůj snad nejlepší start probíhajícího ročníku. Oba dva jezdci Mercedesu za sebou následně kroužili s těsnými rozestupy do 23. kola, kdy Rosberg nečekaně probrzdil a vyjel z trati v 17. zatáčce okruhu. Během následujícího kola pak svému týmu oznamoval, že ztrácí výkon. Mercedes jej v návaznosti upozornil, že mu selhal systém ERS (systém pro rekuperaci energie, poznámka autora), což znamenalo konec Němcovým mistrovským ambicím, jelikož se následně začal rychle propadat startovním polem. Hamilton na pokyn týmu šetřil svůj vůz, aby jej nepotkaly stejné problémy jako Rosberga, v závěru závodu ho tak stahoval se svým williamsem Felipe Massa, který za britským závodníkem nakonec v cíli zaostal o pouhých 2,5 sekundy. To ale již nic nezměnilo na faktu, že jako první dokončil velkou cenu Hamilton, který se tak po svém 11. vítězství v sezóně mohl radovat ze zisku svého druhého titulu mistra světa a prvního v barvách Mercedesu. Díky dvojitým bodům navýšil Hamilton svůj konečný náskok v šampionátu na Rosberga na olbřímí rozestup 67 bodů, což rozhodně nereflektuje, jak vyrovnané to tehdy mezi ním a Rosbergem bylo.

Foto: Getty Images / Clive Rose Rosberg v závodě dojel až na 14. místě. V 53. kole mu bylo vzhledem k mnoha problémům a poruchám na voze doporučeno, aby z grand prix odstoupil, Němec ale svému týmu pouze odvětil, že by alespoň rád dojel do cíle, což se mu nakonec podařilo. Bojoval až do úplného konce, ale na Hamiltona, kterému po závodě osobně pogratuloval, to protentokrát nestačilo. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený FORMULA 1® (@f1)

2016 O dva roky později spolu opět do poslední velké ceny sezóny bojovali Rosberg s Hamiltonem. Nyní to byl ale pro změnu Němec, kdo před závěrečnou grand prix vedl průběžné pořadí šampionátu, a to o 12 bodů. Tentokrát již dvojité body do souboje o titul nepromlouvaly, a druhý Hamilton tak potřeboval vyhrát a doufat, že Rosberg dojede alespoň čtvrtý. Rosbergovi tedy stačilo k zisku titulu mistra světa dokončit velkou cenu na jakékoliv pozici na stupních vítězů. Pole position získal Hamilton, který se udržel na čele pořadí i po startu a závod plně kontroloval. Po první sérii zastávek v boxech se mezi Rosberga a vedoucího Hamiltona vklínil Max Verstappen se svým red bullem, který se sice na startu grand prix po kontaktu s Nicem Hülkenbergem roztočil, následně ale na svých super měkkých pneumatikách zajížděl rychlé časy a dokázal se vrátit do závodu. Mercedes Rosberga instruoval, aby nepodstupoval zbytečné riziko, že Verstappen v nejbližší době zastaví a vyklidí mu cestu. Brzy ale vyšlo najevo, že Red Bull zvolil jednozastávkovou strategii, Verstappen tak s Rosbergem bojoval v reálném pořadí. Za dvojicí Verstappen-Rosberg navíc až příliš nebezpečně blízko kroužily rychlé vozy Ferrari Kimiho Räikkönena a Sebastiana Vettela. Rosbergovi tedy bylo oznámeno, že je kritické, aby se před Verstappena dostal. Ve 20. kole musel Němec ostře zabojovat a Nizozemce předjel. Po druhé sérii zastávek v boxech se pak před Verstappena vrátil se čtyřsekundovým náskokem. Do čela velké ceny se prozatím posunul Vettel, který si prodloužil svůj prostřední stint.

Foto: Getty Images / Mark Thompson Po druhých pit stopech začalo být patrné, že Hamilton na čele nezajíždí ty úplně nejrychlejší časy. Po Vettelově zastávce 18 kol před cílem pak Brit ještě více zpomalil, aby mohli oba jezdce Mercedesu dojet další piloti, kteří by následně ohrozili Rosbergovu pozici. Složitá povaha okruhu Yas Marina hrála Hamiltonovi do karet – Brit mohl jet pomalu a zároveň se držet na čele před Rosbergem, který ho nedokázal předjet. Mercedes ale z nastalé situace nebyl příliš nadšený a Hamiltona popoháněl k nasazení rychlejšího tempa sám Paddy Lowe, jemuž ale Brit pouze v návaznosti odvětil, že aktuálně prohrává v boji o titul a že je mu tedy zcela jedno, zdali tuto velkou cenu vyhraje, nebo ne. Vettel mezitím předjel Räikkönena, Daniela Ricciarda i Verstappena a v 50. kole byl již v těsném závěsu za Rosbergem. K žádnému většímu předjížděcímu manévru se však nakonec neodhodlal, pouze v předposledním kole naznačil možnost útoku a donutil Rosberga zaujmout obrannou pozici v defenzivní stopě. To bylo ale vše, Rosberg své umístění udržel, po 55 kolech dojel do cíle jako druhý v pořadí za Hamiltonem a stal se o pět bodů novým mistrem světa. První čtyři jezdci grand prix dokončili v rozestupu pouhých 1,6 sekund. Týden po skončení velké ceny v Abú Dhabí pak Rosberg oznámil, že po svém zisku titulu mistra světa končí s kariérou pilota formule 1. U Mercedesu jej od sezóny 2017 nahradil Valtteri Bottas.