Jak se nevyspat před Austrálií? Jede se ikonický závod IMSA na Sebringu!

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století měl jistý ruský emigrant svůj sen. Jmenoval se Alec Ulmann, pyšnil se titulem leteckého inženýra z M.I.T. a učarovaly mu vytrvalostní závody, kterým tou dobou hlavně v Evropě raketově rostla popularita. Vždyť čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans a ve Spa se jezdily už od 1923, respektive 1924.

Ulmann chtěl, aby se vrcholný vytrvalostní závod sportovních vozů začal jezdit i v USA. Jako místo jeho konání si vybral letiště u floridského Sebringu, které bylo důležitým strategickým bodem americké armády během druhé světové války. V roce 1950 se zde uskutečnil první vytrvalostní podnik sportscars a na stejném hrbolatém betonu se zde závodí až do dnešních dob. Dvanáctihodinovka na Sebringu je perlou v kalendáři IMSA WSC, o vítězství zde závodí supermoderní hypervozy a každý z pilotů zde chce vyhrát. Podnik na Sebringu je totiž brán jako součást trojkoruny vytrvalostních závodů, kam se počítá ještě čtyřiadvacetihodinovka v Daytoně a samozřejmě též 24 hodin Le Mans.

BMW na Sebringu slaví

Sláva závodu na Sebringu automobilky často vybízí k tomu, aby právě pro floridskou dvanáctihodinovku „oblékly“ své vozy do speciálních barev. Letos je to mimo jiné případ BMW. Německá tovární stáj letos slaví 50 let od vzniku své severoamerické odnože BMW North America a oba prototypy M Hybrid V8 tak dostaly speciální historické „kabáty“. Nové barvy si můžete kompletně prohlédnout v galerii, kde si povšimnete i toho, že na kapotách obou vozů jsou zdůrazněny důležité severoamerické milníky BMW Motorsport. Ve spojení se Sebringem je nejdůležitější rok 1975. Jen pár dnů po vzniku BMW North America zde bavorská značka získala své první vítězství. Ve voze 3.0 CSL se tehdy střídali Hans-Joachim Stuck, Brian Redman, Allan Moffat a Sam Posey.

„Sebring a BMW M Motorsport pojí velmi silné pouto. Tato trať je tučně zapsána v historii naší značky, a to už půl století. Těšíme se na oslavy tohoto výročí a máme pro něj vytyčené další cíle k těm, které jsme zde už naplnili v minulosti a které jsou jasně vyobrazeny na obou našich speciálech M Hybrid V8,“ uvedl šéf BMW M Motorsport Andreas Roos v oficiálním tiskovém prohlášení.

BMW dosud na Sebringu získalo dvě absolutní vítězství. Kromě roku 1975 zde vyhrálo i ročník 1999, tehdy už s ikonickým prototypem BMW V12 LMR. Ten tehdy k vítězství dovezla hvězdná posádka Tom Kristensen, JJ Lehto, Jörg Müller. Přijde třetí triumf letos? BMW má skvěle našlápnuto. Dries Vanthoor s vozem #24 získal stejně jako v lednu v Daytoně pole position a během závodu se bude střídat s Philippem Engem a také s Kevinem Magnussenem. Proti „čtyřiadvacítce“ však bude stát další jedenáct prototypů LMDh a také jeden hypervůz. Aston Martin Valkyrie se dnes stane prvním speciálem postaveným podle regulí Le Mans Hypercar, který odstartuje do oficiálního závodu IMSA.

Velký debut pro Aston Martin

Světová závodní premiéra proběhla už na konci února během úvodního podniku WEC v Kataru, kde se představily dva zelené hypervozy Aston Martin Valkyrie. Dnes nás ale čeká neméně vyhlížená premiéra, protože třetí „valkýra“, vůz zahalený do tradiční modré stáje Heart of Racing, se stane prvním hypervozem startujícím v závodě IMSA WSC. Propojení šampionátů WEC a IMSA se tak počínaje dneškem konečně stává oboustranným.

„Abych řekl upřímně, naším základním cílem je dokončit závod. V Kataru jsme toho dosáhli s vozem #009, bohužel ale druhý vůz, ve kterém jsem se střídal i já, takové štěstí neměl. Dojetí do cíle má proto nejvyšší prioritu. Abychom celý letošní rok považovali za úspěšný, musíme v jeho druhé polovině dostávat pod tlak zavedené týmy. Ale teď nás ještě čeká spousta práce,“ řekl v rozhovoru pro sportscar365.com jeden z pilotů Astonu Ross Gunn. Brit se bude na Sebringu střídat ještě s Kanaďanem Romanem de Angelisem a Španělem Alexem Riberasem.

Letošní dvanáctihodinovky na Sebringu se zúčastní celkem 56 vozů ve třídách GTP, LMP 2, GTD Pro a GTD. Celý závod budete moci sledovat živě a non-stop od 15:00 na oficiálním YouTube kanálu IMSA, odkaz přikládáme zde níže.