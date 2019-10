Jak se Leclercovo ferrari rozpadalo na trati

Před 10 lety byl v Maďarsku těžce zraněn Felipe Massa, kterého zasáhla pružina z vozu jeho krajana Barrichella. Poletující kusy vozu jsou velmi nebezpečné, takže je logické, že je to na FIA háklivá. Leclerc dostal penalizaci 5 s za kontakt s Verstappenem a dalších 10 sekund za to, že nezajel hned do boxů. Ferrari navíc dostalo pokutu.

FIA popsala, co přesně se dělo:

První kolo, 2. zatáčka: kontakt mezi Verstappenem a Leclercem

Druhé kolo: Ferrari řeklo řediteli závodu, že o situaci ví a povolalo vůz do boxů na konci kola.

Druhé kolo, 11. zatáčka: z Leclercova vozu odpadá část křídla.

Druhé kolo, 14. zatáčka: část křídla naráží do vozu Hamiltona. Jen těsně mine hlavu jezdce. Pravé zrcátko Hamiltonova vozu je zničeno.

Třetí kolo: v rozporu s prohlášením Ferrari zůstává Leclerc na trati. Ředitel závodu dává příkaz, aby vůz zastavil v boxech.

Třetí kolo: na konci kola zajíždí Leclerc do boxů.

„V prvním kole to byla moje chyba,“ napsal Leclerc na sociálních sítích. „Zničilo to Maxův závod a nás to dostalo po zbytek závodu do špatné pozice.“

Leclerc také reagoval na kritiku, že hned nezastavil. Uvedl, že se staral především o levé zrcátko, které dokonce držel v zatáčce 130 R.

„Držel jsem ho na rovinkách, abych ho neztratil a někoho nezasáhlo. Všechny ostatní části nevidíme. Byl jsem si vědom, že jsem měl poškození na předním křídle, jak jsem to cítil, ale nevěděl jsem, že stále ztrácím části.

Díky bohu nebyl nikdo zraněn.“

Když už je řeč o zatáčce 130 R. Leclerc tam měl později i příjemnější starosti a předvedl pěkný manévr: