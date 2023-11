Jak se bude příští rok jmenovat AlphaTauri? Ve hře je návrat k „býkům“

AlphaTauri jako název týmu končí. Nový název zatím Red Bull neoznámil.

Ve formuli 1 nemohou být dva týmy se stejným jménem. Juniorka a dnes už spíše sesterský tým Red Bullu tak roky závodil pod názvem Toro Rosso, což je italský předklad slov Rudý býk (alias Red Bull).

V roce 2020 byl tým přejmenován na AlphaTauri, což je módní značka Red Bullu a také nejjasnější hvězda v souhvězdí Býka.

Už delší dobu víme, že název ze startovního roštu zmizí. Spekulovalo se, že tým jedná s některou ze slavných módních značek, které by týmu daly své jméno výměnou za nemalý balík peněz. Ve hře byl Boss a později údajně také Adidas.

Konec sezóny se blíží, ale žádné oznámení zatím vydáno nebylo.

Podle Motorsport.com se Red Bull vrátí k obecnému názvu. Ve hře má být název Racing Bulls.

Neznamená to, že by sešlo se sponzorských dohod. Tým má mít dohodu se sponzory s USA. Ti mohou svá jména vtistknout oficiálnímu názvu týmu, ale spíše ve formě klasického titulárního sponzorství. V posledních letech je běžné, že týmy používají i dva titulární sponzory – například Aston Martin se jmenuje Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team.

Ředitel AlphaTauri Peter Bayer potvrdil, že název týmu bude tradičnější. „Identita je taková, jakou by bylo Toro Rosso, bude opět blíže rodině Red Bullu,“ řekl Bayer pro Motorsport.com. „Ale bude to se jmény partnerů.“

„Změníme název týmu, změníme identitu, logo, všechno, kompletní změna, kompletní rebranding. O názvu týmu, o identitě rozhodli akcionáři. A já to musím nosit s sebou, aniž bych to mohl sdílet, a to je velmi těžké!“

Tým má mít dva velké partnery z USA. Dohodu usnadnilo i to, že u týmu bude v příštím roce jezdit populární Daniel Ricciardo.