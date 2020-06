Jak rozhovor v letadle vedl k návratu Räikkönena do Sauberu

Räikkönen v roce 2001 vstoupil do formule 1 s týmem Sauber. Po následném působení v McLarenu, Ferrari, odskoku do rallye a NASCAR a dvou sezónách u Lotusu a dalších pěti letech u Ferrari se Fin v loňském roce vrátil do Sauberu, který se ale přejmenoval na Alfu Romeo.

Mistr světa z roku 2007 tak sbírá další starty a v letošní sezóně by měl v počtu startu do velkých cen překonat dosavadní rekord Rubense Barrichella.

V rozhovoru pro Motorsport.com dlouholetý manažer švýcarského týmu Zehnder prozradil, že poprvé s Räikkönenem o jeho možném návratu do Hinwilu mluvil v létě roku 2017.

„Poměrně dlouho jsem na tom pracoval. Když skončil s Ferrari třetí na Silverstonu, cestoval jsem poté s ním soukromým letadlem. Pak jsme začali mluvit o budoucnosti,“ vzpomíná Zehnder.

„Řekl jsem ‚Poslouchej, pokud už dále nechceš závodit pro Ferrari, nebo pokud tě propustí, tak mě, prosím, kontaktuj, zařídím to. Najdeme cestu, pokud máš zájem a motivaci vrátit se do Sauberu.‘ V průběhu let jsme o tom často mluvili.“

Krátce před Velkou cenou Itálie 2018 Ferrari Räikkönenovi oznámilo, že pro další sezónu se rozhodlo vedle Sebastiana Vettela angažovat Charlese Leclerca, který v té době jezdil u Alfy Romeo svou první sezónu ve F1.

Räikkönen proto kontaktoval Zehndera a šéfa Sauberu Frédérica Vasseura, kteří se dohodli během pár dnů.

„Když se v Monze 2018 Ferrari rozhodlo, že zvolí Charlese, okamžitě jsme se kontaktovali. V úterý po závodě jsme Fred, Kimi a já měli schůzku. Smlouvu jsme v podstatě uzavřeli za dvě hodiny. No, smlouvu, udělali jsme dohodu, protože Kimi nečte smlouvy!

„V průběhu let mezi námi bylo velmi zvláštní propojení. Když se ještě během závodu tankovalo, vždy jsme mu řekli, kolik paliva jsme měli na startu a vždy jsme měli velmi dobrý vztah.“

Zehnder také řekl, jak moc se Räikkönen za 19 let svého působení ve formuli 1 změnil.

„Vždy měl velmi dobrý cit pro vůz. Teď ví, co na voze změnit a ví přesně, jak se mění chování vozu, když na autě udělá tohle a tohle. Jeho technický přehled o autě je velmi, velmi dobrý. Když máte schůzku a někdy je úkolem inženýrů věci zlepšit, Kimi řekne: ‚Ne, ne, ne, věřte mi, tohle není správná cesta. Musíme jít jiným směrem.‘ Ve svých názorech má velmi jasno.“

Foto: Getty Images / Charles Coates