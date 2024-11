Jak před deseti lety Lewis Hamilton porazil Nica Rosberga

Dominance mercedesů

Rokem 2014 započala formule 1 zcela novou éru, charakteristickou zejména zavedením hybridních pohonných jednotek namísto stávajících osmiválců. Přestože závěru předcházející sezóny suverénně vládl Sebastian Vettel a Red Bull, brzy se ukázalo, že nejlépe se na příchod nových regulí připravil německý Mercedes, disponující od začátku roku oproti veškeré konkurenci obrovskou výkonnostní výhodou. Úvodní grand prix v Austrálii ovládl přesvědčivě Nico Rosberg a přestože jeho týmový kolega Lewis Hamilton pro poruchu monopostu cíl nespatřil, dva týdny nato si dojely vozy Mercedesu v Malajsii pro pohodlný double v pořadí Hamilton–Rosberg.

Bylo jasné, že největšími favority na zisk mistrovského titulu budou oba piloti stříbrných šípů, kteří se v přímém souboji poprvé střetli již ve třetí velké ceně v Bahrajnu. Hamilton s Rosbergem spolu sváděli poutavou bitvu po celé trvání grand prix, z níž nakonec vzešel vítězně Hamilton, který prohlásil, že to pro něho byl nejtěžší závod od Velké ceny USA 2007, kdy v Indianapolis podobně vypjatě soupeřil s Fernandem Alonsem v barvách McLarenu.

Hamilton následně zvítězil i v Číně a po čtvrtém triumfu v řadě ve Španělsku, po němž se poprvé posunul do čela šampionátu, se nechal slyšet, že v sobě musí nalézt sílu, jak zlomit Rosbergovu mentální odolnost. Němec na to reagoval slovy: „Psychicky mě zlomit? Myslím, že s tím bude mít problém.“

První skutečně velká kontroverze ročníku přišla během závodního víkendu Velké ceny Monaka. Ve svém závěrečném kvalifikačním pokusu Rosberg masivně probrzdil do zatáčky Mirabeau a skončil v únikové zóně, čímž kvalifikační klání předčasně ukončil. Okamžitě se začalo vášnivě diskutovat o tom, zda šlo z Němcovy strany o jezdeckou chybu, nebo o úmyslný incident, podobný tomu, jakého se v ulicích Monackého knížectví dopustil před osmi lety Rosbergův krajan Michael Schumacher.

Rosberg tyto úvahy odmítl s tím, že šlo jednoduše o jeho jezdecké pochybení a traťoví komisaři s Němcovým pohledem vyjádřili souhlas. Naopak Hamilton, který přišel o možnost získat na Rosbergův úkor pole position, zuřil. Když pak Rosberg v neděli velkou cenu po startu z první příčky také suverénně vyhrál, nechal se Brit slyšet, že se závodní víkend „ubíral směrem, který jsem nečekal“. Později pro BBC Radio 5 popřel své přátelství s Rosbergem: „Lidé neustále mluví o přátelích, já ale své přátele mohu spočítat na jedné ruce. Jsem si jistý, že Nico to má stejně. Já nejsem v jeho pětici, zatímco on není v té mé. Na zbytku nezáleží. Jsme tu od toho, abychom vyhrávali a závodili, máme k sobě velký respekt, a to je vše, co potřebujeme.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

V Kanadě postihly oba vozy Mercedesu technické problémy, díky kterým mohl poprvé v kariéře triumfovat Daniel Ricciardo, jemuž se podařilo jako prvnímu (a jak se mělo později ukázat rovněž jako jedinému) pilotovi v sezóně porazit oba jezdce Mercedesu. Zatímco Hamilton nedojel, Rosberg skončil na druhé příčce. Brit si tak po svém druhém odstoupení v ročníku posteskl, že bude znovu potřebovat další čtyři vítězství v řadě, aby se vrátil do čela šampionátu: „Nemůžu uvěřit, že moje auto zastaví a to druhé ne. Dvě odstoupení nejsou snadná, ale už jsem to dohnal a dokážu to znovu,“ avizoval Brit bojovou připravenost před očekávaným návratem formule 1 do rakouského Spielbergu.

V Rakousku ovšem Hamilton nestačil na Rosberga, který nyní po zisku svého třetího triumfu v sezóně vedl šampionát o 29 bodů. Situace se otočila na Silverstone, kde Rosberg poprvé odstoupil z čela závodu po poruše převodovky a Hamilton ovládl svůj domácí závod. O dva týdny později byl ale opět na koni Rosberg, který vyhrál pro změnu svou domácí grand prix na Hockenheimringu.

V polovině ročníku Rosberg věřil, že je stabilita jeho výsledků klíčovým faktorem, který mu pomáhá Hamiltona porážet. Rosberg byl v tu dobu na koni – oženil se svou dlouholetou přítelkyní Vivian Sibold o stejném víkendu, kdy Německo vyhrálo Mistrovství světa ve fotbale, o pár dnů později Mercedes oznámil, že s Rosbergem podepsal smlouvu do roku 2016 a poté Němec vyhrál svou domácí velkou cenu a navýšil náskok na čele šampionátu.



Foto: Getty Images / Mathias Kniepeiss

Hamilton se v této fázi sezóny potýkal zejména s problémy v kvalifikacích. V Kanadě a v Rakousku Brit chyboval, na Silverstone špatně odhadl proměnlivé podmínky a byl na osychající trati odsunut dalšími jezdci z průběžné pole position až na šestou příčku, v Německu boural po poruše brzd a vyrážel jako 20. a podobný scénář jej provázel i v Maďarsku, kde musel svůj vůz odstavit pro požár zapříčiněný únikem paliva. V závodech ovšem dokázal ztráty minimalizovat – v Německu i v Maďarsku skončil vždy na třetím místě po startu z konce pole, na Hungaroringu dokonce o jednu pozici výše než Rosberg, jehož v průběhu grand prix nepustil na přímý týmový pokyn před sebe. Na čele šampionátu tak před letní přestávkou Hamilton snížil Rosbergův náskok na ztrátu 11 bodů.

Ve Velké ceně Belgie došlo k další velké kontroverzi ročníku. Rosberg získal pole position, ale po startu se do čela dostal Hamilton. Ve druhém kole grand prix ovšem Rosberg v nájezdu do Les Combes najel do zadní části Hamiltonova mercedesu a způsobil mu defekt levé zadní pneumatiky. „Nico mě právě trefil, právě mě trefil,“ křičel do vysílačky šokovaný Hamilton. V důsledku poškození musel Brit ze závodu odstoupit, zatímco Rosberg pokračoval a v závodě skončil druhý za vítězným Ricciardem. „Ve druhém kole dlouhého závodu, srážka dvou týmových kolegů. To je absolutně nepřijatelné,“ komentoval celý incident týmový šéf Mercedesu Toto Wolff.

Po závodě se oba jezdci setkali s představiteli Mercedesu, aby probrali, co se stalo. „Sešli jsme se kvůli tomu a on v podstatě řekl, že to udělal schválně,“ uvedl později před novináři Hamilton. „Řekl, že se tomu mohl vyhnout, ale nechtěl. V podstatě řekl: ‚Udělal jsem to proto, abych něco dokázal!‘“ Wolff něco podobného dementoval: „Ve velmi vášnivé diskusi se shodli na tom, že se neshodnou, ale nebyl to úmyslný náraz. To je nesmysl.“



Foto: Getty Images / Clive Mason

Po Velké ceně Belgie Rosberg vedl o 29 bodů, situace se však měla brzy nato významně obrátit. V Itálii byl Rosberg v čele grand prix, ale pod Hamiltonovým tlakem ve 29. kole probrzdil a přenechal triumf Britovi. V Singapuru Němec odstoupil, Hamilton opět vyhrál a podruhé v sezóně se posunul do čela šampionátu. V Japonsku pak Hamilton odvážně Rosberga předjel za náročných povětrnostních podmínek zvenku první zatáčky a své čtvrté vítězství v řadě si následně zajistil v Rusku. V USA Hamilton po dalším souboji s Rosbergem na trati završil svou oslnivou sérii pěti triumfů v řadě. Rosberg dokázal Britovu vítěznou šňůru přerušit až v Brazílii, kde dosáhl na své první vítězství od července daného roku.

Finále v Abú Dhabí

Před posledním podnikem ročníku v Abú Dhabí, kde se na trati Yas Marina o titulu rozhodovalo po roce 2010 již podruhé, měl Rosberg na Brita ztrátu 17 bodů. Za běžných okolností by tak jeho situace vyhlížela zoufale, v roce 2014 mu ovšem poskytoval značnou výhodu nový bodovací systém – poprvé (a také naposledy) se v závěrečné grand prix měl udělovat dvojnásobný počet bodů. Vítěz tedy nebral 25 bodů, ale rovnou 50, druhý v pořadí 36 bodů, třetí 30 a podobně. Zatímco za dosavadního bodovacího systému stačilo Hamiltonovi dojet jako šestý nezávisle na Rosbergově výsledku, nyní potřeboval grand prix dokončit na druhém místě. Pokud by dojel třetí a Rosberg vyhrál, získal by o tři body titul Němec.

V kvalifikaci Rosberg udělal vše, co bylo v jeho silách, a s přehledem si zajistil svou 11. pole position sezóny. „Tento víkend je o šampionátu a ne o pole position. Bylo by skvělé, kdyby se mezi nás dva dostal nějakým způsobem Williams, ale to se zítra může stát vždy,“ nechal se Němec slyšet po kvalifikaci.

Na startu nedělního závodu se však ze svého stání velmi špatně odlepil a nechal se do první zatáčky přespurtovat Hamiltonem, který naopak zaznamenal svůj snad nejlepší start probíhajícího ročníku. Brit do velké ceny doslova vystřelil, dostal se na první místo a neohroženě směřoval vstříc titulu: „Start byl raketový a patrně nejlepší, jaký jsem kdy měl,“ uvedl.

Oba jezdci Mercedesu za sebou následně kroužili s těsnými rozestupy až do 23. kola, kdy Rosberg nečekaně probrzdil a vyjel z trati v 17. zatáčce okruhu. V následujícím kole pak svůj tým informoval, že ztrácí výkon. Mercedes jej v návaznosti upozornil, že mu selhal systém ERS (systém pro rekuperaci energie, poznámka autora), což znamenalo konec Němcovým mistrovským ambicím, jelikož se následně začal rychle propadat polem. Přesto se nevzdával a zoufale se snažil dojet alespoň na pátém místě, jež by mu darovalo titul v případě, že by Hamilton odstoupil ze závodu. V 53. kole mu bylo vzhledem ke mnoha problémům a poruchám na voze doporučeno, aby z grand prix odstoupil, Rosberg ale svému týmu pouze odvětil, že by alespoň rád dojel do cíle, což se mu nakonec podařilo. Grand prix však dokončil až ve druhé desítce pořadí.

Hamilton na pokyn týmu šetřil svůj vůz, aby jej nepotkaly stejné problémy jako Rosberga. V závěru závodu jej tak stahoval se svým williamsem Felipe Massa, který za britským závodníkem v cíli zaostal o pouhých 2,5 sekundy. To ale již nic nezměnilo na skutečnosti, že jako první dokončil velkou cenu Hamilton, který se po svém 11. vítězství v sezóně mohl radovat ze zisku svého druhého titulu mistra světa a prvního v barvách Mercedesu.



Foto: Getty Images / Clive Mason

Jakmile projel pod šachovnicovým praporkem, gratuloval mu do týmové vysílačky britský princ Harry: „Lewisi, skvěle, že jsi nenechal britskou veřejnost zpotit. Jsi absolutní legendou!“ Hamilton se stal prvním britským vícenásobným mistrem světa od dob Jackieho Stewarta a prvním šampionem Mercedesu po Juanu Manuelu Fangiovi.

Svůj druhý titul získal Hamilton po šesti letech – jeho rozestup mezi dvěma mistrovskými zářezy tak byl pouze o rok kratší než ten Nikiho Laudy mezi lety 1977 a 1984. „Znamená to mnohem více, než ten první (titul) – trvalo to tak dlouho. Cítím se tak požehnaný. Byl to neuvěřitelný rok.“ Hamilton řekl, že tehdy v Abú Dhabí prožíval „nejlepší den života“: „Rok 2008 byl speciálním obdobím mého života a pocit, který mám nyní, je daleko, daleko nad tím.“



Foto: Getty Images / Clive Mason

Díky dvojitým bodům navýšil Hamilton svůj konečný náskok v šampionátu na Rosberga na olbřímí rozestup 67 bodů, což rozhodně nereflektuje, jak vyrovnané to tehdy mezi ním a Rosbergem bylo. Rosberg vládl v kvalifikacích, v nichž získal 11 pole position, zatímco Brit „jen“ sedm. Hamilton naopak dominoval v závodech – získal 11 triumfů vůči Němcovým pěti. Oba piloti doplatili na řadu technických poruch – Hamilton odstoupil v Austrálii a v Kanadě, zatímco Rosberg skončil kvůli technickým problémům ve Velké Británii, v Singapuru a jeho 14. místo ve Velké ceně Abú Dhabí lze stěží považovat za cokoliv jiného než za závod zmařený technickou poruchou. Hamilton kromě toho nespatřil šachovnicovou vlajku po kolizi s Rosbergem v Belgii a technické problémy jej provázely v řadě kvalifikačních klání.

Rosberg bojoval až do úplného konce, ale na Hamiltona, kterému po závodě osobně pogratuloval, to protentokrát nestačilo. „Celkově si Lewis zasloužil vyhrát šampionát,“ uvedl Němec, avizující, že se v roce 2015 vrátí silnější. „Byl jsem velmi blízko a je škoda, že to nevyšlo.“ Z Němcova pohledu šlo nepochybně o kruté zakončení mistrovské bitvy, kterou Rosberg s britským pilotem srdečně sváděl po celou délku sezóny, Hamilton nicméně ocenil profesionální způsob, jakým se Rosberg se svou hořkou porážkou v boji obou stříbrných šípů vyrovnal.

