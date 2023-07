Jak Norris „přišel o všechno“ v rakouském sprintu F1

Lando Norris měl nakročeno k dobrému výsledku pro McLaren ve sprintu formule 1 v rámci Velké ceny Rakouska. O šanci ale přišel už v prvním kole.

Brit má o tomto víkendu na Red Bull Ringu jako první možnost vyzkoušet novou podlahu a bočnice, které na svůj vůz MCL60 přivezl McLaren.

Zlepšení ukázal McLaren už v páteční kvalifikaci, ve které si pro nedělní závod Norris vyjel čtvrté místo.

V sobotním rozstřelu, který rozhodl o pořadí na roštu odpoledního sprintu, pak zajel ještě o jedno místo lepší výsledek.

Naděje na dobrý výsledek Norrisovi vydržely ale jen do třetí zatáčky, než jeho vůz spadl do anti-stall módu. Brit sprint dokončil na devátém místě.

„Dostal jsem se trochu do smyku, auto přešlo ve třetí zatáčce do anti-stall módu. To mě stálo všechno. Nevím, proč k tomu došlo,“ řekl Norris.

„Myslím, že moje třetí zatáčka byla dobrá. Bylo to samozřejmě těsné, ale dostal jsem se do anti-stallu, tím jsem přišel o všechno. Byl jsem v podstatě na neutrálu (v otáčkách) a sledoval, jak všichni kolem mě projíždějí.“

Norris pokračoval na desátém místě, a nakonec získal jednu pozici. McLaren se rozhodl zůstat na osychající trati na přechodných pneumatikách, naopak jezdci jako Nico Hülkenberg či George Russell zariskovali, přezuli na suché pneumatiky a skončili před Norrisem.

„Bylo to těžké rozhodnutí. Kluci (kteří zajeli do boxů) se dokázali vrátit až v posledním kole, takže to bylo těžké. Je těžké to poznat. Můžete vypadat jako hrdinové. Ať tak či onak, není to jen jako odpověď "ano" nebo "ne". Jsem spokojen s naším rozhodnutím zůstat na trati.

„Kdyby byl safety car, kdyby se cokoliv stalo, ostatní by vypadali jako hlupáci. Takhle jsme za blbce my. V posledních pár kolech jsme přišli o dvě pozice, ve skutečnosti jsme to ale ztratili už ve třetí zatáčce prvního kola.“