Jak na tom bude McLaren? Sainze nezajímá pozice ale čas

Carlos Sainz se zúčastnil akce pro sponzora Estrella Galicia. Jedním z témat následných rozhovorů s médii byl samozřejmě i koronavirus.

„Tým nám radí základní věci: omezte fyzický kontakt, hodně si myjte ruce... ale letěl jsem do Londýna a jsem tady. Pořád sportuji a nic se mi nestalo.“

Podle Španěla bude v prvních závodech určitě nějaká míra nervozity, ale jinak nechává vše na rozhodnutí odborníků a pořadatelů. „V sobotu sednu na letadlo do Austrálie s úsměvem na tváři a obrovským nadšením.“

Motorsport.com se Sainze zeptal, jak vidí letošní rozložení sil. „Myslím, že pořadí nebude příliš odlišné od loňského. Stále zůstanou tři vedoucí týmy s výhodou oproti ostatním. Vidíme to zejména při delších jízdách, kdy má každý naloženo 110 kilogramů paliva a není co skrývat, pokud tedy neskrýváte motor (jezdíte s nižším výkonem, pozn. redakce).“

„McLaren a zejména já jsme s autem spokojeni. Všiml jsem si, že je to lepší než v loňském roce a to mi umožňuje být na začátku sezóny optimistický.“ Podle Sainze ale samozřejmě nemá smysl z toho, že je výkon lepší a je s autem spokojený, dělat nějaké závěry, protože ostatní to mohou mít stejné.

„Budu se dívat více na čas na kolo než na výsledek. Pokud se racing pointy zjeví půl sekundy za Mercedesem jako sedmí a osmí a vy budete ztrácet, je to mimo vaši kontrolu.“

„Být desátým může znít špatně, ale pokud jsem vloni v kvalifikaci ztrácel 1,8 sekundy a letos to bude sekunda, bylo dosaženo značného pokroku, i když je pozice stejná. Proto si myslím, že výsledek je velmi relativní.“

„První závody tohoto druhého ročníku s McLarenem budou velmi důležité, chci i nadále sledovat pokrok tohoto týmu.“

Sainz bývá (možná především španělskými médii) občas spojován s Ferrari. Sám to nikdy nechce moc komentovat.

„Pokud jde o mou budoucnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak nyní ji nevidím na jiném místě, než je McLaren. Ale samozřejmě jsem také uprostřed několika prvních rozhovorů a chce to čas. Uvidíme, co se stane.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson