Jak může vypadat kalendář ve druhé polovině sezóny? Ve hře je i Katar

Formule 1 zrušila závod v Kanadě, pozměnila kalendář a odjela druhý závod v Rakousku. Jinak ale zatím sezóna běží hladce. Po letní přestávce F1 ještě zůstane v Evropě, ale poté se přesune mimo starý kontinent a s tím jsou spojené problémy.

Podle Auto Motor und Sport stále visí otazníky nad Japonskem. Epidemická situace se tam zhoršuje, řada akcí v oblasti motorsportu byla zrušena. Rozhodnutí má padnout do 10. srpna.

Suzuka je dnes plánována v rámci extrémně náročné série tří závodu v řadě: Soči, Istanbul, Suzuka. Pokud by se v Japonsku nejelo, byl by třetí víkend zřejmě volný a místo toho by se později odjely dva závody v Austinu. Dříve se mluvilo také o možnosti druhého amerického závodu například v Indianapolis, ale zůstat na jednom místě je přece jen jednodušší.

Problémy může mít také Brazílie a to kvůli cestovním restrikcím a karanténám při návratu do Evropy. Ve hře má být možnost posunu závodu o týden – jelo by se 14. listopadu. Poté by následoval závod na Blízkém východě. Ve hře je loňský osvědčený model dvou závodů v Bahrajnu. Alternativou může být Katar, který už hostí například závody MotoGP.

Katar má údajně o F1 velký zájem a je ochoten zaplatit nemalou sumu. Dříve závod v Kataru komplikovala mimo jiné politika. Katar nemá nejlepší vztahy s některými zeměmi v regionu a to včetně těch, které mají vliv v rámci F1 – Saúdská Arábie a SAE.