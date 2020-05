Jak může F1 vydávat prohlášení s tolika otazníky, ptá se Hembery

Podle Hemberyho, který funkci zastával do roku 2017, je od F1 „bezohledné“ tvrdit, že se bude závodit jako obvykle, pokud sezóna začne na začátku července Velkou cenou Rakouska, jak je nyní v plánu.

Situace ve světě, který stále bojuje s nemocí COVID-19, podle něj neumožňuje tak optimistické scénáře a lepší by podle něj bylo, kdyby byla letošní sezóna zcela zrušena. Myšlenku letošní ročník F1 zrušit již dříve vyslovili bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone nebo bývalý prezident Mezinárodní automobilové federace Max Mosley.

„Jak můžete učinit prohlášení s tolika neznámými?“ ptá se Hembery ve španělském listu Marca. „Evropa je blokována, takže jakákoliv představa závodů v červenci by byla kvůli neznámým hloupá. F1 by měla oznámit zrušení sezóny a pracovat na plánu B. Je to o penězích a přežití, stejně jako všude jinde, F1 není imunní.

„F1 je mnohonárodnostní, multikulturní sport, který by i v malé formě zaměstnal tisíce lidí po celém světě. Jen těsně unikli z Austrálie. Řešením problému bude zavedení vhodné vakcíny. Od jejího zavedení jsme ale velmi daleko. Možná i F1 ví, že tu není téměř žádná šance, že se tento kalendář skutečně naplní.“

Hembery také varuje, že i kdyby týmy přežily toto období ekonomické krize spojené s koronavirem, existuje vysoké riziko, že se automobilky rozhodnou nepokračovat ve F1 a zaměří se na hlavní část svého podnikání, stejně jako to v roce 2009 udělaly Toyota, BMW a Honda. Všechny tři automobilky z F1 odešly kvůli globální finanční krizi.

„Je tu riziko, že automobilky se stáhnou ve snaze snížit náklady. Jejich smlouva s F1 by vypršela, takže když se jejich šéfové budou snažit ušetřit 300 milionů, mohou říct, že odchází z F1.“

Podle Hemberyho současná nucená přestávka nabízí vedení F1 možnost podívat se na sebe a případně upravit pravidla, aby byl celkový model udržitelnější.

„Z této krize může vzejít něco dobrého a mnoho příležitostí pro F1. Možnost vybudování atraktivnějšího a finančně udržitelného sportu, který diváka více zaujme a postaví jezdce do popředí. Bude to však vyžadovat triky a vize. Nebude to snadné, nyní je ale potřeba čelit problémům čestně a transparentně,“ dodává.

Foto: Getty Images / Mark Thompson