Jak moc se Red Bull zlepšil? Verstappen si netroufá odhadnout

Red Bull v úterý představil vůz RB16B, který do velké míry vychází z loňského monopostu. Ostatně také kvůli podobnosti s loňským monopostem se nejmenuje RB17. Ve středu Max Verstappen vyvezl nové auto poprvé na trať, byť jen na krátkou dobu a na předváděcích pneumatikách.

Z toho důvodu také Verstappen nebyl schopen říct, jak si RB16B stojí.

„Faktem je, že jedeme na demo pneumatikách, takže pocity z jízdy naostro budou úplně jiné. Tyto první zkoušky vždy beru trochu s odstupem. Šlo zkrátka o první osahání a projížďku na trati. Po této stránce vše vypadalo normálně.

Uvidíme, co se bude dít v Bahrajnu, až budeme mít nazuté správné pneu. Dnes jsem jednoduše chtěl usednout do kokpitu, odjet si svých 100 kilometrů a nasbírat trochu dat. Konečně jsem se zase posadil do formule.

V Bahrajnu nás teprve čeká opravdová práce, kde na regulérních gumách můžeme doopravdy hledat správné nastavení a podobně,“ řekl Verstappen pro Autosport.

Red Bull sice loňskou sezonu zakončil ve velkém stylu a Verstappen si ve finálovém závodě dojel pro přesvědčivé vítězství. Přesto to vypadá, že favoritem je opět Mercedes – ten totiž loni mnohem dříve ukončil vývoj, navíc Red Bull měl dost práce s ukočírováním neposedného monopostu RB16.

„Mercedes skončil s vývojem snad už někdy v červenci, zatímco my se pořád museli s autem sžívat a učit se.

Věděli jsme, že máme pár výtek vůči tomu, jak se vůz chová. Chtěli jsme se s problémy vypořádat. Pravidla se navíc moc nezměnila, nějaké novinky najdete v oblasti podlahy, ale jinak jde prakticky o stejné auto.

Hlavní pro nás tedy je odstranit loňské potíže. Ale jasně, uvidíme, zda jsme se zlepšili ještě více, než se to povede Mercedesu,“ doufá Verstappen.