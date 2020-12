Jak Jackie Stewart pomohl s natočením scény filmu o Indianu Jonesovi

Spielbergovi původně nebylo dovoleno natočit finálovou scénu snímku Indiana Jones a poslední křížová výprava, který v roce 1989 vyšel jako poslední díl trilogie, na archeologickém nalezišti a skalním městě Petra v Jordánsku.

Po setkání se Spielbergem na střelecké akci v Gleneagles Stewart představil amerického režiséra jordánskému králi Husajnovi I., který byl na akci také přítomen.

Spielberg dostal od krále povolení využít lokaci k natáčení, které se uskutečnilo v srpnu roku 1988. Štáb a herci včetně hvězdného Harrisona Forda a Seana Conneryho byli hosty jordánské královské rodiny.

Stewart si na tuto historku vzpomněl při online rozhovoru s Její královskou Výsostí královskou princeznou Anne v rámci série videí, které dělá pro charitativní organizaci Závodění pro demenci.

„Mám tady někde seznam lidí, kteří tam (v Gleneagles) byli. Samozřejmě jsme tam měli vás (princeznu Anne). Byla tam vlastně polovina královské rodiny, protože tam byl královský tým. Pak tam byl tým sportovců a pak byl další tým bohatých a panovačných! A všichni byli sponzorování,“ vzpomíná Stewart.

„Dívám se na to. Harrison Ford, Steven Spielberg, Barry Gibb, Sean Connery, Rod Laver, Wayne Gretzky, Willi Carson, Kiri Te Kanawaová. Když přišel Steven Spielberg, byl obklopen ochrankou, protože je Američan. Byla tam spousta lidí z královské rodiny, nikdo nepoznal, že měli ochranku, bylo to velmi diskrétní, ale byli tam.

„Šel jsem si s ním promluvit a říkám mu, jak jsem rád, že přišel na tu akci. On se mi začal dívat přes rameno a já si pomyslel, čím jsem si to zasloužil. Když najednou řekl: 'Promiňte, ale ten muž vypadá jako jordánský král Husajn I'. A já řekl: 'Ano, to je on'.

„Řekl, že se snažili získat povolení jít do města Petra a natočit ten film, který dělali se Seanem (Connerym) a Harrisonem Fordem, ale nedostali povolení. A já řekl 'Možná byste si s králem mohl promluvit'. Tak jsem je seznámil. Bingo. Dostal to povolení a byl velmi šťastný.“

Závod pro demenci

Stewart také řekl o organizaci Závod pro demenci, kterou založil poté, co se u jeho ženy Lady Helen tato nemoc rozvinula. Organizace si klade za cíl využít rychlosti vývoje v závodění k hledání způsobů léčby.

„Jak víte, pro Helen je to těžké. Trpí demencí. Jeden ze tří lidí na světě zemře na demenci. Na demenci zemře více lidí než na jakoukoliv jinou nemoc. Používáme sport pro mladé doktorandy, protože ve sportu toužíte po vítězství. Nikdo si nepamatuje toho, kdo skončil druhý,“ říká Stewart.

„A v motorsportu je rychlost změn větší než téměř v čemkoliv, co znám. Využíváme to tedy pro mladé lidi, tyto nové doktorandy, které máme.“