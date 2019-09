Jak italská televize slavila Leclercovo vítězství [video]

Emoce byly v posledním kole a po skončení závodu na maximu, jak dokazuje také italský komentář.

Leclerca ocenilo i vedení Ferrari. „Mému otci by se líbil,“ řekl Piero Ferrari pro Sky Sports. „Byl skvělý, nemohl to udělat lépe. Na jeho ramenou byl velký tlak, ale ví, jak se chovat. Je příjemné vidět, když mladý muž v první sezóně s Ferrari zvítězí.“

„Je to samozřejmě úžasné,“ řekl CEO Ferrari Louis Camilleri. „Jsem velmi šťastný za celý tým, za fanoušky. Pokud zde vyhrajete po devíti letech, je to velmi emotivní a myslím, že je to odměna za spoustu práce, která byla interně vykonána.“

Musíme zvednout náladu Vettelovi

Camilleri mluvil také o Vettelovi. „Musíme mu zvednout náladu. Jezdci jsou si rovni. Začali jsme takto sezónu. Věci se postupem času vyvíjejí, ale nemám rád, když se lidé snaží Seba odepsat. Je to úžasný jezdec a věřím, že se vrátí.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson