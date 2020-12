Jak chyba v komunikaci připravila Mercedes o pódium

Tota Wolffa se před závodem ptali, kolik aut bude před Georgem Russellem na konci prvního kola. Řekl, že snad jen jedno. Nevíme, zda tím myslel Valtteriho Bottase nebo safety car, ale Russell předvedl dobrý start, ačkoliv mu pomohl i tradiční Bottasův nepovedený start.

O vedení přišel Russell až poté, co musel po jednom kole znovu do boxů. Reálně pak přišel o pódium nikoliv při chaosu v boxech, ale až po další zastávce v boxech kvůli defektu – paradoxně poté, co přejel trosky „svého williamsu“.

Russell stavěl u mechaniků poprvé ve 45. kole, Bottas o 4 kola později. Do cíle to bylo pro Russella 42 kol, což by bylo dosažitelné. Esteban Ocon odjel na tvrdé směsi 46 kol.

Během safety caru se Mercedes rozhodl na poslední chvíli pro preventivní zastávku. Bohužel však došlo k chybě v komunikaci.

V průběhu závodu probíhá čilá komunikace mezi boxovou zdí, garáží, jezdcem a dokonce i továrnou. Vše má samozřejmě svůj řád a pravidla, ale i tak může nastat okamžik, kdy v rádiu mluví více lidí. Systém pak některé vysílání upřednostní.

Když sportovní šéf Mercedesu Ron Meadows volal mechaniky, aby připravili pneumatiky pro oba jezdce, mluvilo v rádiu více lidí.

„Systém ví, že má dát přednost zprávám přicházejícími od Rona, protože nejdůležitější věcí jsou pneumatiky – víc než cokoliv, co řekne jezdec, nebo co řeknou mechanici,“ uvedl šéf traťových operací Andrew Shovlin.

Během zastávky ale z nějakého důvodu nastal okamžik, kdy byla zpráva o zastávce v boxech zablokována a polovina garáže zprávu nedostala.

V boxové uličce nastal zmatek na jehož konci Russell dostal na svůj vůz přední pneumatiky Bottase. Měnit pneumatiky mezi jezdci je v pravidlech zakázáno.

„Mezi safety carem a Georgem vjíždějícím do boxů bylo velmi málo času. Musíme projít všechny záznamy, abychom zjistili, jak to fungovalo. Jakmile to plně pochopíme a vyplníme několik mezer, kterými si v tuto chvíli nejsme jisti, můžeme se podívat na řešení pro příští závod v Abú Dhabí.“

Shovlin uvedl, že problém s rádiem byl něčím, co se mohlo objevit kdykoliv, ale pro Russella bylo smůlou, že to přišlo v rozhodující chvíli.

„Je to něco, co nás mohlo potkat v kterémkoliv z posledních tří let. A mohlo nás to potkat v prvním závodě příštího roku. Je to něco, co bylo v systému.“

Souboj Russella a Bottase