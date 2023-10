Jak bych se mohl po něčem takovém usmívat? Vždyť byla šance na pódium, říká Norris po GP Mexika

Lando Norris předvedl v nedělní GP Mexika velkou stíhací jízdu. Spokojen však nebyl, protože si vyčítal chybu z kvalifikace, kvůli které startoval ze zadních pozic.

Landa Norrise po nedělní GP Mexika mrzelo, že nedokázal využít potenciál svého vozu, a to kvůli nepovedené kvalifikaci. V ní Brit obsadil poslední místo poté, co měl kvůli shodě okolností k dispozici pouze jeden pokus na měkkých pneumatikách – ten mu však kvůli jezdecké chybě nevyšel.

V nedělním závodě pak Norris předvedl velkou stíhací jízdu, když po startu ze 17. pozice dojel pátý.

„Lidé si stěžují a ptají se, proč jsem stále zklamaný. Je to kvůli dnům, jako byl tento. Samozřejmě, že budu zklamaný,“ prohlásil po GP Mexika Norris, kterého cituje web RacingNews365.

„Byla tu šance skončit na stupních vítězů, získat další trofej a další body. Proč bych se tedy měl radovat? V neděli jsme se hodně soustředili, to bylo vidět a vyplatilo se, ale po takovém dni, jako byla sobota, spokojený nebudu,“ vysvětlil Brit svůj pohled.

„Je to z toho důvodu, že vím, čeho jsme schopni. Vždycky, když máte takový závod (jako nyní v Mexiku, pozn. red.), přemýšlíte, co z toho mohlo být...Bude to stejné pro každého v mé pozici. Možná si s tím někteří dokáží poradit lépe, ale nikdy nebudete spokojeni, když jste něco zkazili a zklamali tým. Je tu 700, 800 lidí, kteří na mě spoléhají, že odvedu dobrou práci,“ prohlásil pilot McLarenu.

„Takže když se mi něco nepovede, tak jak si mám vykouzlit úsměv na tváři? Tohle je prostě moje práce“ dodal Norris.