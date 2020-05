Jak by mohl vypadat startovní rošt v roce 2021?

Mercedes Hamilton, Bottas, Russell, Vettel Hamiltonovi končí letos smlouva, Bottas podepisuje smlouvu vždy na jeden rok. Hamilton už naznačil, že bude pokračovat, navíc možnost přestupu do Ferrari definitivně padla. Obecně se předpokládá, že by Hamiltonův postoj mohl změnit případný odchod Tota Wolffa, kterému také končí smlouva a spekulovalo se o jeho přestupu do Astonu Martin (dnes Racing Point), což Wolff odmítl, ale současně koupil malý podíl ve firmě. Vyloučit nelze příchod Vettela. Pokud by jezdil vedle Hamiltona, měl by Mercedes nejsilnější sestavu v histori F1 (v součtu nejméně 10 titulů obou jezdců). Wolff už uvedl, že situaci samozřejmě sledují. Kromě současných jezdců ale má větší šanci jiný jezdec – Bottase by mohl v případě potřeby nahradit George Russell, který patří Mercedesu. Poznámka: Tučně jsou uvedeni potvrzení jezdci.

Foto: Getty Images / Charles Coates

Ferrari Charles Leclec a Carlos Sainz Charles Leclerc před Vánocemi prodloužil smlouvu do roku 2024, což je na dnešní F1 neobvykle dlouho. Ferrari tím dalo jasně najevo, v kom vidí svou budoucnost. Vedle něj bude jezdit Carlos Sainz. Půjde o jezdeckou sestavu s průměrným věkem 25 let a jen 11 pódii.

Foto: Getty Images / Dan Istitene

Red Bull Max Verstappen, Alex Albon, Pierre Gasly, ??? Max Verstappen na začátku roku podepsal do roku 2023. Kdo vedle něj? Alex Albon má určitě šanci, pokud letos bude podávat dobré výkony. Tajenka je jednoduchá. Red Bull chce udělat z Verstappena mistra světa, ale potřebuje jezdce, který bude obírat o body soupeře a vozit body do Poháru konstruktérů. Pokud se to bude Albonovi dařit, zůstane, pokud ne, dostane šanci někdo jiný. Ale kdo? Red Bull může zkusit znovu Gaslyho nebo Kvjata. Jiného člověka z juniorského programu přímo do Red Bullu neposadí – jedině, že by ho vyzkoušel už letos v AlphaTauri, ale k tomu by kdokoliv potřeboval body pro super licenci. Na základě posledního dění padají možnosti návratu Daniela Ricciarda nebo Carlose Sainze.

Foto: Getty Images / Charles Coates

McLaren Lando Norris, Daniel Ricciardo McLaren vloni Norrise a Sainze potvrdil velmi brzy. Letos tomu v případě jezdců nebylo jinak. Po odchodu Sainze do Ferrari byl Ricciardo asi nejlepší možnost – možná společně s Vettelem, ale ten by byl pro tým nákladnější volbou, kterou si nyní Woking nemůže dovolit. Zak Brown uvedl, že o Vettelovi nikdy neuvažovali. Nová sestava je ale velmi kvalitní. Kombinuje zkušenost s mladým talentem a zachovává u fanoušků populární typ „pohodové dvojice“. Kombinace Ricciardo a Norris přinese nepochybně spoustu vtipných okamžiků...

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Renault Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg Pokud Cyril Abiteboul zrovna nepálí plakáty s Danielem Ricciardem, tak už hledá jeho nástupce. U Renaultu odchod Ricciarda berou jako bodnutí do zad, i když přesně stejným způsobem postupoval v uplynulých letech Renault vůči svým jezdcům. Favoritem na sedačku je podle mnohých Fernando Alonso, pro kterého by to byl třetí „stint“ u stáje z Enstone. Spekuluje se, že Alonsa protlačuje i Liberty Media. Nejen sex ale i velká jména prodávají a to je to, co dnes F1 potřebuje. Příchod Sebastiana Vettela je nepravděpodobný. Nic by tím nezískal a dobře si uvědomuje, že by patrně bojoval pouze o slušné body a ne o vítězství. Nepravděpodobný je také návrat Nica Hülkenberga. Obecně ale můžeme předpokládat, že Renault bude hledat spíše zkušeného jezdce než lovit mezi F1 nepolíbenými mladíky, ale ani to nelze úplně vyloučit.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Aston Martin Sergio Pérez, Lance Stroll, ?? Racing Point se přejmenuje na Aston Martin. Sergio Pérez by měl zůstat, má smlouvu do konce roku 2022. Zajímavé je, že některá média nepovažují za stejně jisté setrvání Lance Strolla. Připomeňme, že tým vlastní jeho otec. Jde ale spíše o absenci formálního potvrzení než o pochybnosti.

Foto: Getty Images / Dan Istitene

Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, ?? Dostáváme se do hodně nejasných vod. Ferrari už avizovalo, že stojí za Giovinazzim, takže Ital by v týmu mohl zůstat. Přijít ale může také nový mladík z akademie Ferrari. Pro fanoušky Ferrari je samozřejmě nejatraktivnější možností Mick Schumacher. Kimimu Räikkönenovi končí po dvou letech smlouva. Mohl by zůstat, ale také skončit a pověsit závodní overal na hřebík.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Haas Romain Grosjean, Kevin Magnussen, ??? U Haasu by to asi chtělo čerstvý vítr. Kevin Magnussen má šanci zůstat, u Grosjeana bychom si tak jistí nebyli. Nakonec je ale možná primární otázkou, zda bude Haas v roce 2021 vůbec na startovním roštu. Jednou z možností by mohl být také Nico Hülkenberg, nebo někdo z juniorů Ferrari.

Foto: Getty Images / Dan Istitene

AlphaTauri Pierre Gasly, Daniil Kvjat, ?? AlphaTauri je spojená nádoba s Red Bullem. Některý ze současných jezdců by mohl dostat druhou šanci u Red Bullu. Je spíše nepravděpodobné, že by si Red Bull ponechal oba i další rok. Bude tendence posadit do vozu někoho nového. Ale koho? V juniorském programu je několik jmen, ale jasná hvězda se tam zatím nerýsuje.

Foto: Getty Images / Charles Coates