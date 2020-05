Jak by mohl vypadat nový kalendář pro sezónu 2020?

15:36 | W Series doplnila letošní startovní listinu: Caitlin Wood, Austrálie, 23 let Gosia Rdest, Polsko, 27 let Rezervní jezdkyně: Naomi Schiff, Rwanda, 25 let

15:07 | C. Abiteboul píše nepřímo o loajalitě, jednotě a zradě ze strany Ricciarda (hlavně v době krize). V jistém ohledu má pravdu, i když Ricciardovi normálně končí smlouva.. Jezdci jako Sainz a Hülkenberg by zase mohli vyprávět o loajalitě a ze strany Renaultu a Cyrila Abiteboula...

13. května | Motorsport-Total oznámil konec Vettela u Ferrari pár hodin předtím, než to bylo potvrzeno. Teď píše, že Carlos Sainz bude brzy potvrzen jako jezdec Ferrari. Nejspíše tento týden, možná ve čtvrtek.