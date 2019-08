Jak by mohl vypadat kalendář v roce 2020

Kalendář pro sezónu 2020 by měl být rekordní. Má čítat 22. závodů. Přibude Vietnam a Nizozemsko. Vypadne pouze Německo.

Oficiální podoba kalendáře zatím není k dispozici, což je ve srovnání s předešlými lety poměrně nezvyklé. Obvykle jsme první návrh poznali někdy okolo Grand Prix Maďarska.

F1 situaci komplikuje celá řada okolností. Patří mezi ně nové destinace, rekordní počet závodů, ale třeba také brexit, o kterém dnes nikdo neví, jak a kdy dopadne. Pomyslné vidle hodili do kalendáře také v Katalánsku. Velká cena Španělska měla původně z kalendáře vypadnout, ale místní nakonec našli podporu a vyjednali si smlouvu pro rok 2020. Oficiálně to bylo potvrzeno včera.

Některé okruhy trvají na svém termínu – ať už kvůli počasí v daném místě, státním svátkům (případ Ruska) apod. V úvahu se musí brát také logistika. Přesunout celý cirkus z jednoho konce světa na druhý v průběhu týdne není snadné.

Minimálně do teď se v poslední době braly v úvahu také ostatní sporty – aby termín velké ceny nekolidoval s mistrovstvím světa ve fotbalu, nebo třeba se závodem 24 hodin Le Mans.

Auto Motor und Sport uveřejnil návrh kalendáře pro rok 2020. Začít by se mělo prvními třídenními testy v Barceloně od 19. do 21. února. Následovat budou další testy (26. až 28. února) a poté přesun do Melbourne, kde už oficiálně víme, že se kolotoč roztočí 15. března.

Pokud by se kalendář potvrdil, kryl by se závod v Kanadě se závodem v Le Mans.

Možný kalendář pro rok 2020

P Velká cena Datum 1 Austrálie 15. března 2 Bahrajn 22. března 3 Vietnam 5. dubna 4 Čína 19. dubna 5 Nizozemsko 3. května 6 Španělsko 10. května 7 Monako 24. května 8 Ázerbájdžán 14. června 9 Kanada 7. června 10 Francie 28. června 11 Rakousko 5. července 12 Velká Británie 19. července 13 Maďarsko 2. srpna 14 Belgie 30. srpna 15 Itálie 6. září 16 Singapur 20. září 17 Rusko 27. září 18 Japonsko 11. října 19 USA 25. října 20 Mexiko 1. listopadu 21 Brazílie 15. listopadu 22 Abú Dhabí 29. listopadu

