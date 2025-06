Jak by mohl vypadat kalendář F1 pro sezonu 2026?

Na oficiální podobu kalendář stále čekáme – změn ale zřejmě nebude mnoho. Mezi ty největší by měly patřit absence Imoly a premiéra okruhu v Madridu.

Fanoušci formule 1 na zveřejnění oficiálního kalendáře pro sezonu 2026 zatím čekají.

Přestože zatím nebyl představen ani žádný návrh, podle dostupných informací lze však již nyní odhadnout, jak bude příští ročník zhruba vypadat. A i když zásadních novinek nebude mnoho, několik důležitých změn se přesto chystá.

Ročník 2026 odstartuje v Austrálii, a to nejspíš na začátku března. Naopak velmi nejistý je osud Velké ceny Emilia-Romagny v Imole, která z kalendáře pravděpodobně vypadne.

Co je naopak jisté, to je změna pořadí některých závodů. Velká cena Kanady se posune do kalendáře přímo za závod v Miami, čímž dojde k smysluplnějšímu seskupení severoamerických závodů. Místo toho se pak závod v Monaku přesune na červen.

Otazníky visí nad budoucností závodu v Barceloně. Od roku 2026 se bude Velká cena Španělska konat v Madridu, ale okruh Circuit de Barcelona-Catalunya má nadále platnou smlouvu až do téhož roku.

Jak přiznal katalánský ministr pro podnikání a práci a zároveň prezident tamního okruhu Miquel Sàmper v rozhovoru pro agenturu AP, ani samotní organizátoři zatím nevědí, jak se Grand Prix v roce 2026 bude jmenovat.

Nabízí se několik variant – nejpravděpodobnější je název Velká cena Katalánska, podobně jako je tomu například u závodu MotoGP (i kvůli tomu, že je většinovým vlastníkem okruhu je samotné Katalánsko). Teoreticky by připadala v úvahu i Velká cena Barcelony, případně Velká cena Evropy.

Závod v Madridu by se měl konat v září a měl by uzavřít evropskou část sezony, což byla dosud výsada italské Monzy. Celkový počet závodů by měl opět činit 24, což odpovídá rekordnímu počtu z posledních sezon.