Jak bude vypadat závodní víkend v příštím roce?

Technická pravidla jsou už nějaký ten pátek jasná, i když i zde dochází k vývoji. Nedávno například došlo k navýšení minimální hmotnosti o 2 kg.

Na přesnou podobu sportovních pravidel si ještě musíme počkat. Jednou z věcí, která se má změnit, je struktura závodního víkendu. Čeká nás více sprintových závodů (zřejmě šest), za které bude nejspíše více bodů. Hlavní změny se ale týkají pátků – těch „nesprintových“.

Show and Tell

Ross Brawn už naznačil, že chce, aby týmy více poodkryly své karty. V pátek má proběhnout klasický mediální den (místo čtvrtku) a také akce „Show and Tell“, což znamená „ukaž a vysvětli“.

Týmy budou muset ukázat, jaké nové díly přivezly a vysvětlit je novinářům a tedy i veřejnosti. Nelze asi očekávat, že odhalí úplně všechno.

Novinka původně vycházela z toho, že týmy mají před víkendem nahlásit FIA tak zvanou „referenční specifikaci“. Vozy by se pak musely zúčastnit kvalifikace a závodu s díly, které byly předloženy v pátek ráno. Podle Auto Motor und Sport však tato myšlenka nakonec padla.

Zejména špičkové týmy se nechtějí zavazovat tak brzy a chtějí mít možnost přivážet nové díly na trať až do pátečního večera. Navíc by to znamenalo obrovské množství byrokracie, kdyby týmy musely podrobně dokumentovat stav svých vozů. Režim parc fermé tak bude i nadále začínat kvalifikací.

Tradiční pátek v Evropě pak bude vypadat tak, že budou i nadále dva hodinové tréninky. První začne ve 13:00 a druhý v 16:00.