Jak aktuálně vypadá složení týmů pro rok 2020?

Mercedes Lewis Hamilton má smlouvu do konce příští sezóny. Kdo bude jezdit vedle něj? Toto Wolff oceňuje Bottasovo zlepšení. Je velmi reálné, že Bottas zůstane. Další možností je Esteban Ocon. Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Ferrari Okolo Sebastiana Vettela se neustále objevují spekulace, že by mohl skončit, nebo být vyměněn. Po každé chybě nebo špatném výkonu čtyřnásobného mistra světa tyto spekulace zesílí. Podle samotného Vettela i Binotta však bude Němec pokračovat. S Ferrari má platnou smlouvu. Charles Leclerc ještě oficiálně potvrzen nebyl, ale neexistuje důvod, proč by neměl pokračovat. Také on by měl mít smlouvu. Za Ferrari jezdí prvním rokem, ale smlouva měla být víceletá.

Foto: Getty Images / Lars Baron

Red Bull Max Verstappen by měl mít doložku, která mu umožňuje kvůli horším výsledkům Red Bullu po sezóně odejít a ukončit předčasně smlouvu (platí do roku 2020). Pokud by to udělal, dozvěděli bychom se to v nejbližších dnech nebo týdnech. Je to však nepravděpodobné. Red Bull se v poslední době zlepšil, Honda chystá další novinky. Kromě toho by Verstappen neměl kam jít. Mercedes i Ferrari jeho příchod odmítly. Kdo vedle něj? Pierre Gasly má zatím podporu týmu. Nedokážeme však předpovědět jeho výsledky v dalších závodech. Chleba se bude lámat po letní přestávce. Angažování nezkušeného Albona je nepravděpodobné. Mírně větší šanci má Kvjat. Je však také možné, že by Red Bull mohl poprvé po letech angažovat někoho mimo svůj program.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

McLaren McLaren se chtěl vyhnout letním spekulací, a tak jezdce už potvrdil. Zůstávají Carlos Sainz a Lando Norris.

Foto: Getty Images / Charles Coates

Renault Daniel Ricciardo má smlouvu do konce příštího roku. U Hülkenberga visí otazník. Cyril Abiteboul nedávno uvedl, že se Renault bude dívat i na jiné možnosti, což prý bude určitě dělat i Hülkenberg. Vyloučit bychom neměli možnost, že do týmu přijde Esteban Ocon. Je to sice aktuálně jezdec Mercedesu, ale to by nemuselo vadit. Ocon už byl blízko angažmá u francouzské stáje, ale tým se nakonec rozhodl pro Ricciarda.

Foto: Getty Images / Dan Istitene

Alfa Romeo Kimi Räikkönen má smlouvu. Kdo vedle něj? Giovinazzi se v poslední době zlepšuje, ale sedačku jistou nemá. Je spíše nepravděpodobné, že by Ferrari do týmu posadilo někoho z mladíků. V budoucnu by se mohl v Alfě Romeo objevit Mick Schumacher, ale příští rok to ještě určitě nebude. Pro tým stále pracuje Marcus Ericsson, který závodí v IndyCar. Jeho návrat asi není moc reálný. Alfa Romeo má samozřejmě svůj „český“ juniorský program, takže v případě potřeby má kam sáhnout. Juan Manuel Correa je ale v šampionátu formule 2 až 11. a Callum Ilott ještě o dvě pozice horší.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Haas Kevin Magnussen by měl mít smlouvu a asi není důvod, aby odcházel. U Grosjeana je situace podstatně méně jistá. V poslední době se mu nedaří a Haas by si mohl říct, že příchod nového jezdce může přinést čerstvý vítr. Ale kdo by tím novým jezdcem mohl být? Zajímavou možností by bylo angažovat někoho z americké scény. Mohl by za Haas jezdit třeba Alexander Rossi? V IndyCar se ukazuje jako velmi kvalitní jezdec. Na druhou stranu Haas jako americký tým nikdy nebyl úplně zapálený do angažování amerického jezdce. V poslední době se objevují spekulace, že by mohl mít Haas zájem o Ocona.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Racing Point Lance Stroll je synem majitele. Více asi není potřeba dodávat. Zůstane také Pérez? Mohl by. Lawrence Stroll chtěl mít v týmu zkušeného jezdce. Další možností je Esteban Ocon. Kvalitní jezdec, a pokud by přinesl nějakou tu slevu na motory, nebylo by to špatné. Další a podobnou možností je George Russell, kterého je v současném Williamsu opravdu škoda.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon

Toro Rosso Jezdeckou sestavu Toro Rosso nepochybně a tradičně ovlivní plány Red Bullu. Alexander Albon by měl zůstat. Na to, že je to absolutní nováček, podává solidní výkony. Daniil Kvjat byl tak trochu volbou z nouze. Ještě před pár týdny bychom napsali, že do týmu přijde Dan Ticktum. V jeho případě ale zcela platí „from hero to zero“. Po nepovedených závodech v japonské super formuli ho Red Bull (čti Helmut Marko) vyhodil. Jeho nástupcem je Patricio O’Ward, ale ten do F1 v příštím roce zřejmě nevstoupí. Nemá dostatek bodů pro superlicenci. Vyloučit bychom neměli ani malý sen Hondy mít ve F1 japonského jezdce. Nobuharu Macušita je nyní 8. ve F2.

Foto: Getty Images / Peter Fox